Guns N‘ Roses stellen ihre neue Single „Perhaps“ live vor (Video)

Lange haben Fans darauf gewartet, nun ist sie endlich da: Die neue Single von Guns N‘ Roses. „Perhaps“ heißt das Stück, welches Axl Rose und Co. am Wochenende zum ersten Mal live vor Publikum gespielt haben.

Die Band performte den Song nach seiner Veröffentlichung am Freitag (18. August) im PNC Park in Pittsburgh.

„Verzeiht mir, wenn ich nicht so viel herumlaufe und versuche zu projizieren, denn ich werde versuchen, herauszufinden, wie ich es live singen kann“, sagte Frontmann Axl Rose, als er den Song vorstellte. „Ich denke, als wir diesen Song schrieben, war das wie eine unbefleckte Empfängnis.“

„Perhaps“ sollte eigentlich am 11. August veröffentlicht werden, wurde aber aus zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unbekannten Gründen verschoben. Vor der Verzögerung tauchte kurzzeitig ein Link auf der Universal Music Website auf, der es eifrigen Fans ermöglichte, den Song auf Spotify und Apple Music vorzuspeichern.

Am darauffolgenden Tag (12. August) konnten die Fans den Track jedoch durch ein versehentliches Sicherheitsleck in Bars in Amerika hören. Der Track wurde auf TouchTunes digitalen Jukebox-Automaten in den Vereinigten Staaten verfügbar gemacht, komplett mit dem potentiellen Artwork.

Inzwischen wurde eine 7-Inch-Vinyl-Version von „Perhaps“ angekündigt, die am 23. Oktober zusammen mit der B-Seite „The General“ erscheinen soll.

Guns N‘ Roses spielen „Perhaps“ live

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Track stammt aus der „Chinese Democracy“-Ära der Band und ist die erste Veröffentlichung der Band seit der Vier-Song-EP „Hard Skool“, die im Februar letzten Jahres erschien. Die EP war exklusiv im offiziellen Store der Band erhältlich und enthielt zwei neue Tracks, die sie im Jahr zuvor veröffentlicht hatten – „Absurd“ und „Hard Skool“ – sowie Live-Versionen von „Don’t Cry“ und „You’re Crazy“.

Spekulationen, dass Guns N‘ Roses den Song für eine offizielle Veröffentlichung zurückbringen könnten, kamen Anfang des Jahres auf. Fans, die auf ein Konzert der Band in Tel Aviv warteten, hörten, wie die Mitglieder „Perhaps“ vor der Show probten und bekamen somit einen Vorgeschmack.