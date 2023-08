Guns N’Roses kündigen neuen Song „The General“ als B-Seite an

Foto: Samir Hussein/WireImage, Samir Hussein. All rights reserved.

Es ist nicht mal 24 Stunden her, dass Guns N’Roses nach vielen Jahren einen neuen Song veröffentlicht haben, und schon kündigt die Band den nächsten an. Im offiziellen Fanshop von GN’R wies bereits eine bestellbare Vinyl auf den nächsten Release hin. Sein Name: „The General“.

Guns N’Roses polieren alte Songs auf

„Perhaps“, der vorab schon in einigen Jukeboxen in den USA geleakt wurde, fand am 18. August seinen Weg an die Öffentlichkeit. Der Track entstand ursprünglich während den Sessions zum 2008er-Album „Chinese Democracy“. Damals war bis auf Axl Rose nicht mehr viel von der Originalbesetzung von Guns N’Roses übrig. Seit 2016 jedoch sind die anderen kreativen Köpfe hinter der Hard-Rock-Band, Gitarrist Slash und Bassist Duff McKagan, wieder dabei. Zusammen mit Axl polierte das Dreigespann einen weiteren Outtakes von „Chinese Democracy“ auf, der auf der B-Seite von „Perhaps“ erscheinen wird.

Schon im offiziellen Fanshop der Band gab es einen ersten Hinweis auf „The General“. Wenn man die Schallplatte für „Perhaps“ dort anklickte, erschien eine Tracklist, auf der ein anderer neuer Song zu sehen war. Dabei handelt es sich um eben jenen bisher noch unveröffentlichten Track, mit dem militärischen Rang als Namen.

Wie schon bei „Perhaps“, und die vorherigen Veröffentlichen „Hard Skool“ sowie „Absurd“, handelt es sich bei „The General“ um einen GN’R-Song, der während des langen Aufnahmeprozesses des letzten Albums entstand. Zusammen mit seinen alten Songwriter-Kollegen Slash und McKagan, scheint Axl Rose an dem Stück noch weiter gebastelt zu haben. Womöglich, um den Sound noch etwas frischer klingen zu lassen.

Die Vinyl zu „Perhaps“/„The General“ wird ab dem 26. Oktober erhältlich sein. Wann die Songs im Streaming erscheinen, ist bisher nicht bekannt. Ob es bald auch ganz neue Musik in Form eines Albums von Guns N’Roses zu hören geben wird, ist ebenfalls unbekannt.