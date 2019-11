Live im Stream: Der INTERNATIONAL MUSIC AWARD

Als Alternative zur klassischen Städtereise in Europa hat sich A-ROSA in den letzten Jahren bereits einen Namen gemacht. Jetzt macht sich das Unternehmen auf zu ganz neuen Ufern und veranstaltet ein ganz eigenes Casting-Format an Bord.

Alle Singer und Songwriter ehrlicher und handgemachter Musik sind aufgerufen, am Contest „Showtime“ teilzunehmen. Im Wettbewerb erhalten die Künstler die Chance, die Städtereisenden sowie die Fachjury mit eigenen Songs, atmosphärischen Konzerten und ihrer authentisch-coolen Personality zu überzeugen. Der Gewinner kann sich am Ende über ein Preisgeld in Höhe von 40.000 EUR freuen und bekommt zudem die Möglichkeit, im Rahmen des International Music Award 2020 in Berlin einen glanzvollen Auftritt hinzulegen. Mit fachlicher Unterstützung vom Rolling Stone, TV Noir und SofaConcerts finden die Castings von April bis Oktober 2020 an Bord der A-ROSA Schiffe auf Donau und Rhein statt. Zusätzlich zu…