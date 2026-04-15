Senatoren fordern Gericht auf, „verdächtige Umstände“ rund um Live-Nation-Vergleich zu prüfen

Die Senatoren Amy Klobuchar, Elizabeth Warren und Corey Booker fordern den Southern District of New York auf, den überraschenden Vergleich von Live Nation mit dem Justizministerium „genau zu prüfen“ – nachdem Berichte aufgetaucht sind, wonach der Deal möglicherweise durch externen politischen Druck beeinflusst wurde.

In einem Schreiben, das am Dienstag, dem 14. April, bei Richter Arun Subramanian eingereicht wurde, erklärten die Senatoren: „Die Fakten rund um den Vergleich deuten auf einen Deal hin, der auf politischen Druck hin und nicht im öffentlichen Interesse geschlossen wurde.“ Sie forderten das Gericht auf, den Vergleich zu prüfen und gegebenenfalls „abzulehnen, wenn er nicht im öffentlichen Interesse ist“.

Neben Klobuchar, Warren und Booker unterzeichneten auch die Senatoren Richard Blumenthal, Mazie Hirono und Peter Welch den Brief. „Fans, Künstler und unabhängige Venues haben unter der Monopolstellung von Live Nation-Ticketmaster im Live-Entertainment zu lange gelitten“, schrieben die Senatoren. „Der jüngste Vergleich zwischen Live Nation-Ticketmaster und dem Justizministerium geht an den grundlegenden Problemen vorbei und reicht bei weitem nicht aus, um diese Branche für neuen Wettbewerb, Innovation und mehr Auswahl für Verbraucher zu öffnen.“

Live Nation schweigt

Vertreter von Live Nation reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage von ROLLING STONE zur Stellungnahme.

Live Nation hatte sich Anfang März abrupt mit dem Justizministerium verglichen – nur eine Woche nach Beginn des mit Spannung erwarteten Prozesses. Der Regierungsdeal wurde von sieben der Mitklagestaaten unterzeichnet, die der ursprünglichen Klage beigetreten waren; mehr als 30 Generalstaatsanwälte sowie Washington D.C. führten den Fall jedoch fort. (Die Schlussplädoyers im Prozess fanden vergangenen Donnerstag statt, die Beratungen der Jury dauern noch an.)

Der vorgeschlagene Vergleich umfasste zwar Schadensersatzzahlungen sowie Zugeständnisse im Ticketing- und Amphitheater-Bereich von Live Nation – doch viele Kritiker befanden, er gehe nicht weit genug, um die Marktmacht des Unternehmens im Live-Entertainment wirksam zu beschneiden. In ihrem Brief bekräftigten die Senatoren diese Bedenken und äußerten zusätzlich Zweifel daran, wie der Deal zustande gekommen war.

„Der Kongress hat die Kartellgesetze erlassen, um vor steigenden Preisen, schwindenden Chancen und gebremster Innovation zu schützen, die entstehen, wenn marktbeherrschende Unternehmen ihre Stellung missbrauchen“, heißt es in dem Schreiben. „Die unter verdächtigen Umständen ausgehandelten Vergleichsbedingungen enthalten nicht die Art von Abhilfemaßnahmen, die Verbraucher und Kleinunternehmen verdienen.“

Verdächtige Umstände im Detail

Diese angeblich „verdächtigen Umstände“ drehen sich laut dem Brief um die Absetzung mehrerer hochrangiger Beamter in der Kartellrechtsabteilung des Justizministeriums – darunter deren frühere Leiterin Gail Slater und einer ihrer Stellvertreter, Roger Alford – sowie um die Lobbyarbeit von Mike Davis, einem MAGA-Influencer und Anwalt, der Berichten zufolge von Live Nation engagiert wurde. So zitiert der Brief einen Vortrag, den Alford kurz nach seiner Entlassung im vergangenen August hielt, in dem er erklärte, Live Nation und Ticketmaster hätten „eine Schar befreundeter MAGA-Leute bezahlt, um in der [Kartellrechtsabteilung] für ihre Monopolmissbräuche zu lobbyieren“.

Der Brief verweist zudem auf einen aktuellen Bericht des „Wall Street Journal“, wonach Präsident Donald Trump persönlich in die Gespräche vor dem Live-Nation-Vergleich eingegriffen habe. Nachdem Trump von mehreren prominenten Personen von dem Fall erfahren hatte, soll er zunehmend gefragt haben, was einem Deal im Wege stehe.

Am 5. März sollen Live-Nation-CEO Michael Rapino, die Anwälte des Unternehmens und Vertreter des Justizministeriums – darunter die frühere Generalstaatsanwältin Pam Bondi – im Weißen Haus zusammengekommen sein und noch am selben Tag einen Vergleich unterzeichnet haben. Das Gericht wurde jedoch erst bei einer Anhörung vier Tage später, am 9. März, über den Deal informiert – was sowohl den Richter als auch einige der eigenen Anwälte des Justizministeriums überraschte.

Richter spricht von Respektlosigkeit

„Wie diesem Gericht bekannt ist, waren die Anwälte des Justizministeriums, die den Fall verhandelten, nicht an den Vergleichsgesprächen beteiligt und wussten vor der Einreichung noch nicht einmal von dessen Existenz“, heißt es in dem Brief. „Auch die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten wurden im Dunkeln gelassen. Dass der Vergleich ohne Beteiligung der den Fall führenden Anwälte ausgehandelt wurde, belegt, dass er nicht als Reaktion auf ein wahrgenommenes Prozessrisiko oder zum Schutz der Öffentlichkeit vor Schäden durch angeblich wettbewerbswidriges Verhalten geschlossen wurde.“

Die Senatoren fügten pointiert hinzu, dass „niemand anwesend war, der die Interessen von Verbrauchern, Fans, Künstlern oder Venues vertreten hätte“.

Nachdem Richter Subramanian am 9. März von dem Vergleich erfahren hatte, bezeichnete er den zeitlichen Ablauf als „inakzeptabel“ und erklärte, er zeuge von „absoluter Respektlosigkeit gegenüber dem Gericht, der Jury und dem gesamten Verfahren“. Wenige Tage später erließ er eine zwar standardmäßige, aber dennoch unmissverständliche Anordnung, wonach „alle relevanten Kommunikationen“ im Zusammenhang mit dem Vergleich „aufzubewahren“ seien.