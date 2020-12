Dua Lipa wird in verschiedensten Kulissen auftreten - inklusive Tanz, Theater und Akrobatik. Auch Überraschungsstars sollen mit dabei sein. Bei uns gibt's die Tickets zur Show.

Dua Lipa hat ein neues Livestream-Format angekündigt. Am 27. November will die Musikerin unter dem Titel „Studio 2054“ eine multidimensionale Live-Performance präsentieren – inklusive Tanz und Theater. Die Show soll in einer riesigen Fabrikhalle stattfinden und von dort aus in die ganze Welt übertragen werden. Zur Show: Das Besondere an der Show sind die zahlreichen Kulissen. Die Veranstaltung ist quasi als eine Reise durch verschiedene Welten konzipiert. Von der Roller-Disco bis zur Rocker-Kneipe sei alles dabei, heißt es. Somit will sich „Studio 2054“ stets an der Grenze zwischen Realität und Fantasie bewegen und Fans ein einzigartiges Erlebnis in Zeiten einer…