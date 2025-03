Lizzo: „Die Art und Weise, wie diese Welt schwarze Frauen behandelt, ist widerlich“

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Lizzo schlägt zurück auf die Kritik, die sie für ihren Comeback-Song „Still Bad“ erhalten hat. In einer Reihe von X-Posts am Montag und Dienstag kritisierte die Popsängerin die Leute, die sagen, ihre Musik sei „zu optimistisch“. Sie sagte, dass die Freude einer schwarzen Frau die Menschen einfach „triggert“.

„Ich glaube, dass Menschen unglücklich werden, wenn sie sehen und hören, wie eine schwarze Frau echte Musik mit radikaler Freude macht. Aber ich trete in die Fußstapfen von Janet, Funkadelic, Earth Wind and Fire. Niemand macht es so wie ich für uns. Und dazu stehe ich“, schrieb Lizzo in einem Beitrag. Zuvor hatte sie beschrieben, dass ihr Song ‚Still Bad‘ eher ein ‚Aufruf zum Handeln gegen die Negativität‘ ist, die sie erlebt hat.

„Stell dir vor, du hörst ‚Say it loud I’m black and I’m proud.‘ Und sagst, es sei zu optimistisch 😂. Stell dir vor, du hörst ‚Hey yah‘. Und sagst, es sei zu poppig“, fuhr sie fort . „Was andere sagen? Ihr wollt nicht zuhören, ihr wollt nur hassen 🤪“

In mehreren Beiträgen verglich Lizzo den Hass, den sie (und ihre Musik) erntete, mit dem, den schwarze Ikonen wie James Brown, Janet Jackson, Tina Turner und Whitney Houston einstecken mussten. Houston und Aretha Franklin hätten „Gegenreaktionen“ erhalten, weil sie zu poppig waren. „Sie machten weiter. Und das werde ich auch“, schrieb sie . „Ich bin hier draußen. Und hole den Rock ‚n‘ Roll für uns zurück.“

Lizzo auf „X“:

„Die Art und Weise, wie diese Welt schwarze Frauen behandelt, ist widerlich. Janet wurde auf die schwarze Liste gesetzt. Und jetzt, 20 Jahre später, nennt ihr alle ihre Musik „süße schwarze Mädchen-Bops“. Und schenkt ihr Blumen. Whitney wurde wegen ihres Liebeslebens verfolgt und als Drogenabhängige verspottet. Aber jetzt wollt ihr sie alle ehren“, schrieb sie später. „Ihr habt über Tinas Missbrauch gelacht und sie das nie vergessen lassen. Die am wenigsten geschützte Person in Amerika.“

Lizzo beendete ihre Twitter-Beiträge, indem sie die Menschen dazu ermutigte, sich nicht vom Internet unterkriegen zu lassen. Und andere dazu ermutigt, „sich von den Meinungen von Menschen zu befreien, die keine Rolle spielen“. Sie schrieb: „Was mir passiert ist, sollte mich zerstören. Aber es hat mich nur befreit! Jetzt weiß ich, dass nichts davon real ist. Das Einzige, was real ist, ist die Liebe, die ich mit meiner Familie, meinen Freunden, der Natur und meinen Fans im echten Leben teile.“

„Still Bad“

Lizzos Posts kommen einige Tage, nachdem sie ihre Comeback-Single „Still Bad“ veröffentlicht hat. Die erste Single ihres kommenden Albums Love in Real Life , das später in diesem Jahr erscheinen soll. Während ihrer Show in Los Angeles verriet die Sängerin, dass sie vor ihrer Rückkehr in einer „so tiefen Depression“ gewesen sei.

„Die Welt hat mir das Herz gebrochen. Ich war so tief verletzt, dass ich nicht mehr leben wollte. Und ich hatte so große Angst vor Menschen, dass ich mich nicht sehen lassen wollte“, sagte sie bei der Show. „Irgendwann habe ich diese Angst überwunden. Ich ging zu einem Konzert, so ähnlich wie dieses. Und als ich durch die Menge ging, geschah etwas Wunderbares. Jemand, den ich nicht kannte, sah mich an und sagte: „Lizzo, ich liebe dich.“