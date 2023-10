Lizzo schlüpft mit Halloween-Kostüm in die Haut von Tina Turner

Lizzo hat sich mit ihrer Tina-Turner-Verkleidung für Halloween dafür entschieden, der in diesem Jahr verstorbenen Künstlerin zu gedenken.

In einem Instagram-Post vom 29. Oktober zeigt sich die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson heißt, mit gelb-blonder, fransiger Perücke und einem mit Pailletten besetzten Bühnen-Outfit, das sofort erkennen lässt, wen sie zu imitieren versucht. „Zu Ehren von Tina Turner“, betitelt Lizzo den Beitrag dann auch folgerichtig. Dahinter setzt sie einen roten, brennenden Herz-Emoji.

Lizzo als Tina Turner

Bereits am 24. Mai 2023, als die „Queen of Rock ’n‘ Roll“ im Alter von 83 Jahren verstarb, erinnerte Lizzo auf ihrem Konzert in Phoenix an die Musikerin . „Heute haben wir eine Ikone verloren. Und ich habe mir nicht erlaubt, traurig zu sein. Ich habe mir nicht erlaubt, darüber zu weinen. Und das will ich jetzt auch nicht, denn ich würde viel lieber die unglaubliche Legende Tina Turner feiern“, so die „About Damn Time“-Sängerin an Turners Todestag. „Als Schwarzes Mädchen in einer Rockband würde ich nicht existieren, wenn es die Queen of Rock ’n‘ Roll nicht gäbe.“ So sang Lizzo den Song „Proud Mary“, der 1969 als Single veröffentlicht wurde.

Doch scheinbar ist Tina Turner nicht die einzige „Legende“, die dieses Halloween von Lizzo geehrt wird. In einem zweiten Beitrag inszeniert sich die Sängerin – mit schwarzem, toupiertem Haar und einem tiefen Rückenausschnitt – als die Filmfigur Elvira. Die „Herrscherin der Dunkelheit“ wurde im Jahr 1988 erstmals von Cassandra Peterson in dem gleichnamigen Film verkörpert, der die Geschichte einer extravaganten Fernsehmoderatorin erzählt.