„LOL“, Staffel 4: Wer hat gelacht und wer ist raus?

Die vierte Staffel von „LOL“ (Last One Laughing) feierte am Gründonnerstag (06. April) Premiere. Zu Beginn gab es wie auch schon bei der Vorgängerstaffel erst einmal zwei Episoden zu sehen. Das Prinzip bleibt trotz kleiner Veränderungen und einigen Überraschungen in der Inszenierung das selbe: Wer über einen blöden Witz oder eine Ungeschicktheit eines anderen lacht, fliegt unter Sirenenalarm raus.

Für alle, die keine Angst vor Spoilern haben, gibt es hier die Antwort, wer in den ersten beiden Folgen rausgeflogen ist.

Wer hat gelacht, wer flog bisher raus?

Die Antwort ist nach zwei Folgen so simpel wie auch erwartbar: erstmal keiner!

In der ersten Folge versuchte sich Cordula Stratmann ohne Erfolg an einem Stand Up. Max Giermann, ansonsten der Endgegner für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, konnte mit seinem Programm ebenso wenig überzeugen wie Michael Mittermeier. Mit etwas Glück hätte es Jan van Weyde am ehesten schaffen könne, für einen ersten lach-Alarm zu sorgen. Er verkleidete sich als rüstiges Großmütterchen.

Wer verlor als erster ein „Leben“?

Kurt Krömer, bekannt dafür, gerne einmal den einen oder anderen Favoriten aus der Reserve zu locken, zündelte etwas bei Joko Winterscheidt und schaffte es, ihn mit einem Günther-Jauch-Witz zum Kichern zu bringen. Der Moderator ist allerdings als Dauerlacher bekannt und gefürchtet.

In Episode zwei einigten sich alle, dass es diesmal so schwer ist wie noch nie bei „LOL“, nicht zu lachen. Logisch, wenn Max Giermann den einstigen Gewinner des Formats, Torsten Sträter, mit seiner trockenen Schluffigkeit nachahmt,. Oder Hazel Brugger als Kakerlake auftritt. Immerhin: Kurt Krömer fand kein weiteres Opfer und auch eine seltsame Walderzählung von Moritz Bleibtreu blieb folgenlos. Allerdings verlor der Schauspieler später doch ein „Leben“ nach einem allerdings nur mit Videobeweis zu ahndenden Lacher. Martina Hill setzte auch einen Punkt, provozierte Cordula Stratmann zu einem Lachen. Am Ende der Episode tauchten Anke Engelke und Bastian Pastewka auf und sorgten für einen Lachanfall. Wen es erwischt hat? Gibt es erst in Folge drei zu sehen!

Wann gibt es neue Folgen von „LOL“ in Staffel 4?

„LOL“ läuft bis 20. April in Häppchen bei Amazon Prime Video. Folge drei und vier starten am 13. April,

Folge fünf und sechs gibt es dann zum Abschluss am 20. April zu sehen.

Wer ist in der vierten Staffel dabei?