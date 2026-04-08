Long-Island-Serienkiller Rex Heuermann bekennt sich in 7 Morden schuldig

Acht trauernde Familien bekamen am Mittwoch Antworten, als Rex Heuermann, dem vorgeworfen wurde, der Long-Island-Serienkiller zu sein, am Arthur M. Cromarty Court Complex im Suffolk County, New York, einräumte, acht junge Frauen ermordet zu haben.

Der 62-jährige Bewohner von Massapequa auf Long Island bekannte sich schuldig, Melissa Barthelemy, 24, Megan Waterman, 22, Amber Costello, 27, Maureen Brainard-Barnes, 25, Jessica Taylor, 20, Valerie Mack, 24, und Sandra Costilla, 28, im Verlauf von fast 20 Jahren getötet zu haben. Heuermann gestand zudem den Mord, mit dem er bislang nicht angeklagt worden war: Karen Vergata, 34, die 1996 verschwunden war. Ihre sterblichen Überreste konnten erst 2023 per genetischer Genealogie identifiziert werden. Heuermann hatte sich ursprünglich in allen sieben Morden für nicht schuldig erklärt und sollte im September vor Gericht gestellt werden.

Er stimmte mehreren lebenslangen Haftstrafen ohne Möglichkeit auf Bewährung zu und verzichtete auf sein Berufungsrecht – im Gegenzug dafür, dass keine weiteren Anklagen im Zusammenhang mit den acht Opfern erhoben werden. Außerdem erklärte er sich bereit, sich von der Behavioral Analysis Unit des FBI befragen zu lassen. Das Strafmaß wird am 17. Juni verkündet.

Verhaftung und Beweise

Heuermann, ein ehemaliger Architekt, wurde im Juli 2023 vor seinem Büro in Manhattan festgenommen und zunächst wegen der Morde an Barthelemy, Waterman und Costello angeklagt. In den folgenden zwei Jahren, während die Polizei ihren Fall gegen ihn aufbaute, kamen weitere Anklagen wegen der Morde an Brainard-Barnes, Taylor, Mack und Costilla hinzu. Er wurde ohne Kaution in Untersuchungshaft gehalten; ein 32-seitiges Gerichtsdokument legte die Fülle an Beweisen dar, die zu seiner Verhaftung geführt hatten.

Die Kaution wurde aufgrund der „abscheulichen Natur“ der Verbrechen verweigert, wie die Staatsanwaltschaft schrieb, und verwies dabei auch darauf, wie lange es gedauert hatte, Heuermann zu fassen. Das Dokument hob zudem „seine jüngsten [Internet-]Suchen nach sadistischen Inhalten, Kinderpornografie sowie Bildern der Opfer und ihrer Angehörigen“ hervor, ebenso wie seinen Zugang zu Schusswaffen.

Die Staatsanwaltschaft fand darüber hinaus DNA-Beweise, die Heuermann mit Tatorten in Verbindung brachten, sowie Dokumente, in denen frühere Morde und mögliche Probleme, die zu seiner Ergreifung hätten führen können, detailliert geplant wurden – darunter „Blutflecken“ und „DNA“, wie die BBC berichtete. Heuermann besaß außerdem Aufzeichnungen über Tötungsmethoden und Erkenntnisse aus früheren Morden; die Ermittler stellten Hunderte elektronische Geräte aus seinem Haus sicher sowie 300 Schusswaffen.

Jahrzehnte auf freiem Fuß

Der Long-Island-Serienkiller hielt den Bundesstaat jahrzehntelang in Atem – von 1993 bis 2011, als die Leichen junger Frauen am Gilgo Beach an der Südküste Long Islands auftauchten. Im Mai 2010 verschwand Shannan Gilbert, eine Sexarbeiterin, in der Gegend, woraufhin die Polizei den Strand absuchte. Gilberts Leiche fand man zunächst nicht, doch im Dezember 2010 stießen die Beamten auf die Überreste von Brainard-Barnes, Barthelemy, Waterman und Costello, die als „The Gilgo Four“ bekannt wurden. Jede der Frauen war in tarnfarbenes Sacktuch gewickelt und wurde in derselben Gegend gefunden, nicht weit vom Parkway entfernt. Alle waren zierliche Frauen in ihren Zwanzigern, die Sexdienstleistungen über Craigslist angeboten hatten. (Gilberts Überreste wurden 2011 entdeckt; ob sie ermordet wurde, ist jedoch umstritten. Das Suffolk County Police Department geht von einem Unfalltod aus.)

Im darauffolgenden Jahrzehnt kam die Ermittlung ins Stocken, da die beteiligten Behörden in Skandale verwickelt wurden. 2022 setzte der Bezirksstaatsanwalt von Suffolk County, Ray Tierney, eine neue Task Force ein, um den Fall neu aufzurollen, und konnte Heuermann mit einem Pickup-Truck in Verbindung bringen, in den ein Zeuge 2010 eines seiner Opfer hatte einsteigen sehen. Außerdem gelang es Ermittlern, seine DNA mit Haaren abzugleichen, die an einer der Leichen gefunden worden waren – nachdem sie eine weggeworfene Pizzakruste aus einem Mülleimer in Midtown Manhattan geborgen hatten, wo er gearbeitet hatte.

Handydaten halfen den Ermittlern schließlich, den Long-Island-Bewohner weiter einzukreisen: Heuermann hatte Barthelemy nach ihrem Tod mit ihrem eigenen Telefon benutzt, um ihre Familie zu belästigen. Außerdem verhöhnte er Angehörige der Opfer mit Anrufen von einem Prepaid-Handy – das er jedoch mit seiner persönlichen Kreditkarte gekauft hatte, was die Polizei auf seine Spur brachte. Er nutzte sein privates Telefon, um eines der Wegwerf-E-Mail-Konten zu prüfen, mit denen er Sexarbeiterinnen kontaktiert hatte, und googelte seine eigenen Verbrechen über eines dieser Konten. „[Dieses] E-Mail-Konto wurde außerdem genutzt, um nach einer Reihe von Podcasts und/oder Dokumentationen zu dieser Ermittlung zu suchen sowie wiederholt Hunderte von Bildern der ermordeten Opfer und ihrer engsten Familienangehörigen aufzurufen“, schrieben die Staatsanwälte. „Bezeichnenderweise suchte und betrachtete der Angeklagte Heuermann auch Artikel über genau jene Task Force, die gegen ihn ermittelte.“

Stimmen der Angehörigen

„Ich bin dankbar für die geleistete Arbeit, dankbar, dass dieser Tag kommt, und hoffnungsvoll für die Zukunft“, sagte Jasmine Robinson, Taylors Cousine, zuvor gegenüber CBS News. „Ich hoffe, dass sie als die wunderschöne junge Frau in Erinnerung bleibt, die sie war – nicht für das, was sie zu jener Zeit beruflich gemacht hat. Sie wird geliebt und jeden Tag vermisst.“

Allie Pertel, Watermans Schwester, erklärte dem Sender, sie empfinde „Wut und Erleichterung zugleich. Es fängt alles wieder von vorne an. Sie war ein verletzliches, naives Mädchen mit Drogensucht, das sich von diesem Monster von einem Mann sehr leicht beeinflussen ließ.“

Costellos Tante, Bonnie Sasse, nannte ihre Nichte „eine süße, liebevolle, großzügige junge Frau. Sie ist nur auf den falschen Weg geraten“, und fügte hinzu: „Wir, die Familienmitglieder dieser armen Opfer, dachten nie, dass wir diesen Tag erleben würden. Ich jubiliere. Ich weiß, dass sie es auch tun.“