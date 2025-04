Lorde läutet mit hypnotischem Synth-Pop „What Was That“ neue Ära ein

Machen Sie sich bereit, die Lorde -Saison ist da. Die Singer-Songwriterin ist mit „What Was That“ zurück, einem hypnotischen Synth-Pop-Song, der an ihre Melodrama -Ära erinnert. In dem Track wird Lorde von fernen, aber lebhaften Erinnerungen heimgesucht. „MDMA im Garten hinter dem Haus, unsere Pupillen sind geweitet/ Wir haben stundenlang geküsst/ Nun, Baby, was war das?“, singt Lorde und lässt jeden Konsonanten wie ein Geständnis klingen.

Zusammen mit dem neuen Song veröffentlichte die Sängerin ein auffälliges Video, in dem sie allein durch New York City läuft, bevor sie schließlich in Jeans und einem Bikini-Top unter einem weißen Hemd in der Mitte des Washington Square Parks tanzt, während Fans sie mit ihren Handys filmen. Das Video wurde am Dienstag in der Stadt gedreht. Nach einem bedeutsamen Treffen im Park, das von der NYPD aufgelöst wurde.

Geheime Ankündigung sorgt für Menschenmassen im Washington Square Park

Am frühen Nachmittag war es zu chaotischen Szenen gekommen, als Lorde ihre Fans gebeten hatte, „sie im Park zu treffen“. Trotz der kryptischen Nachricht fanden viele Fans heraus, wo die Sängerin zu finden war. Und strömten in Scharen herbei, sodass Lorde zunächst ihren Auftritt absagen musste. Später am Abend schaffte es Lorde schließlich doch noch in den Park, wo sie vor einer Menge Schaulustiger zu „What Was That“ tanzte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Stunden vor der Veröffentlichung des Songs teilte Lorde eine Sprachnachricht mit ihren Fans , in der sie auf das Treffen reagierte. „Heilige Scheiße, das war verrückt“, begann die Sängerin. „Ich kann nicht glauben, dass ihr den verdammten Park gesperrt habt.“ Sie fuhr fort: „Ich habe diese Sache gesehen, die lautete: ‚Weiß Lorde nicht, dass sie berühmt ist?‘ Ich glaube, ich habe es letzte Nacht herausgefunden.“

Digitaler Neustart: Lordes Rückkehr in die Öffentlichkeit

„What Was That“ sollte ursprünglich am 25. April veröffentlicht werden. Nach diesem Erlebnis verschob Lorde die Veröffentlichung der Single jedoch um einen Tag. Und teilte ein Teaser-Video, in dem die Sängerin atemlos vor dem Hintergrund von New York City zu sehen ist. Nach dem Pop-up-Event begannen Fans im Internet, Audioaufnahmen aus online geposteten Videos zusammenzufügen. Und eine improvisierte Version des Songs zu erstellen.

Social-Media-Cleanup und TikTok-Debüt als Zeichen des Neubeginns

Es ist fast vier Jahre her, seit Lorde ihr drittes Studioalbum „Solar Power“ veröffentlicht hat. Die Sängerin kündigte ihr Comeback Anfang dieses Monats an, als sie ihre Website und ihre Social-Media-Profile löschte. Kurz darauf veröffentlichte sie einen 15-sekündigen Clip von „What Was That“ in ihrem allerersten TikTok-Video.

Letzte Woche beschrieb Lorde ihre neue Ära in ihrer ersten Sprachnachricht an ihre Fans. Die Sängerin gab nicht viele Details zu einem möglichen neuen Album preis. Aber ihre Vorfreude war in der Nachricht deutlich zu spüren. „Das wird verrückt“, sagte sie, „Ihr habt keine Ahnung.“

Ein kommendes Album? Hinweise und Spekulationen mehren sich

Lorde äußerte sich in ihrer neuen Sprachnachricht vor der Veröffentlichung von ‚What Was That‘ ähnlich. „Ich habe mich noch nie so bewusst mit jedem einzelnen Teil meiner Arbeit identifiziert“, sagte sie und fügte hinzu: ‚Hinter all dem steckt eine tiefe Überzeugung. Und am Ende fügt sich alles zu einem Ganzen zusammen.‘ Die Sängerin bezeichnete den Song außerdem als ‚einen meiner Lieblingssongs, die ich je geschrieben habe‘, bevor sie seine Bedeutung erklärte. „Ich glaube wirklich, dass dieser Song die Musik meiner Wiedergeburt ist.“