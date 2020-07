Lou Reed: Neuauflage vom Album „New York“ erscheint im September

Die neue Deluxe-Edition von The Replacements hat es in sich: Die im September erscheinende Box beinhaltet 55 Songs – 29 davon waren noch nie zuvor offiziell zu hören!

Erst letztes Jahr veröffentlichten The Replacements „Dead Man's Pop“, ein Box-Set, das einige unveröffentlichte Tracks sowie ein Remix ihres 1989 erschienenen Albums „Don't Tell A Soul“ enthielt. Nun verriet die Band, dass sie es ein weiteres Mal in den Band-Archiven gegraben haben, um für das neueste Reissue eine „Pleased To Meet Me“-Box herauszubringen. Die neue „Pleased To Meet Me”-Deluxe-Edition hat eine ganz besondere Eigenschaft: 29 der in der Box enthaltenen 55 Songs wurden noch nie zuvor veröffentlicht! The Replacements: letzte Sessions mit Gitarrist Bob Stinson Eine remasterte Version des Albums, sowie verschiedene B-Seiten und eine von Jimmy Iovine remixte Version…