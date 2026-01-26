Diese Videos zeigen, warum wir Lucinda Williams lieben

Die 100 besten Musiker aller Zeiten: The Band – Essay von Lucinda Williams

Die Anerkennung kam spät, aber nachhaltig: 1998 wurde Lucinda Williams mit dem Album „Car Wheels On A Gravel Road“ bekannt, einem Meisterwerk des Americana-Songwriting. Aber Williams, als Tochter des Schriftsteller und Dozenten Miller Williams in Louisiana geboren, veröffentlichte bereits 1979 ihr erstes Album.

Nach längerer Pause erschienen die hoch gelobten Platten „Lucinda Williams“ (1988) und „Sweet Old World“ (1992). Tom Petty und die Silos nahmen Versionen ihres Songs „Changed The Locks“ auf.

Nach einem Grammy für „Car Wheels …“ ging Lucinda Williams mit Bob Dylan auf Tournee und brachte „Essence“(2001) und „World Without Tears“ (2003) heraus. Eine Live-Platte mit einem Konzert im Fillmore East, das Doppelalbum „The Ghosts Of Highway 20“ (2016) und zuletzt „Stories from a Rock n Roll Heart“ (2023) bestätigten ihren Status als die glänzendste Country-Folk-Songschreiberin ihrer Generation.

Wir zeigen Videos, die bei Fans von Lucinda Williams besonders beliebt sind

„Dust“

Lucinda Williams stellt auf YouTube nur ausgewählte Clips zur Verfügung – einer davon ist das Video zum Song „Dust“, der auf dem 2016 erschienenen Album „The Ghosts of Highway 20“ zu finden ist. Peter Castagnetti führte bei diesem intimen Einblick in die Studioatmosphäre der Songschreiberin Regie.

„West Memphis“

Ebenfalls sehenswert: Der Schwarzweiß-Clip zum Song „West Memphis“. Er zeigt Lucinda Williams und Band erneut im Studio. Das Lied ist auf dem 2014 veröffentlichten Doppelalbum „Down Where The Spirit Meets The Bone“ enthalten.

Behind The Scenes zu Studioaufnahmen von „West“

2007 brachte Lucinda Williams das Album „West“ heraus. Auch hier ließ sie sich bei der Arbeit mit der Kamera begleiten. So entstanden exklusive „Behind The Scenes“-Aufnahmen, die – hier unterlegt mit dem Opener-Track „Are You Alright?“ – das musikalische Schaffen der vielseitigen Künstlerin im Studio zeigen.

Lucinda Williams: Neues Album „World’s Gone Wrong“

Am heutigen Montag (26. Januar) ist Lucinda Williams 73 Jahre alt geworden. Vergangenen Freitag (23. Januar) erschien ihr neues Album „World's Gone Wrong".