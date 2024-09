Luke Mockridge entschuldigt sich für Paralympics-Häme

Luke Mockridge hat sich nach heftiger Kritik für seine umstrittenen Aussagen über die Paralympics-Teilnehmer entschuldigt. Auf Instagram betonte er, dass es nie seine Absicht gewesen sei, Menschen mit Behinderungen zu beleidigen, insbesondere während der Paralympischen Spiele. Dennoch nehmen ihm viele die Entschuldigung nicht ab.

Er erklärte, dass er aus seiner eigenen Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung schwarzen Humor kenne und schätze, aber es ihm in diesem Fall nicht gelungen sei, dies angemessen zu vermitteln. Zu seiner Entschuldigung postete er einen Clip aus seinem Bühnenprogramm, aus dem einer der gesagten Witze stammt und schrieb auch: „Die Jokes habe ich gemeinsam mit einem paralympischen Sportler und Comedian erarbeitet, um darauf aufmerksam zu machen, dass Mitleid oft die schlimmste Form der Ausgrenzung ist. Der Zuspruch – gerade von Menschen mit Behinderungen – war enorm und durchweg positiv.“ Trotzdem ist in den Kommentaren Kritik zu lesen. So schreibt ein User auf Instagram: „Im Podcast: ,Man wirft Menschen ohne Beine und Arme ins Wasser und wer als letztes ertrinkt, hat gewonnen.‘ Du hast sie doch nicht mehr alle und jetzt wieder hier rumheulen und zurückrudern.“

Im „Die Deutschen“-Podcast hatte Luke Mockridge scherzhaft über die Athleten der Paralympics gesprochen und sie auf unsensible Weise verhöhnt. Kristina Vogel, eine ehemalige Weltklasse-Bahnradfahrerin, die nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt, zeigte sich in den sozialen Netzwerken entsetzt und nannte die Aussagen „unfassbar“. Auch andere bekannte Paralympics-Sportler wie Kugelstoß-Weltmeister Niko Kappel kritisierten Mockridge scharf.

Luke Mockridge erhält Einladung vom Deutschen Behindertensportverband

Noch bevor Mockridge sich entschuldigte, hatte der Präsident des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Berlin, Özcan Mutlu, deutliche Worte gefunden. Er forderte laut „dpa“ eine Entschuldigung und bezeichnete Mockridges Aussagen als inakzeptabel und würdelos. Diese Äußerungen könnten weder als humorvoll noch als einfache Dummheit abgetan werden.

Auch der Deutsche Behindertensportverband reagierte auf die Vorfälle, indem er Mockridge einlud, die Paralympischen Spiele live zu erleben, um ein besseres Verständnis für die Leistungen von Menschen mit Behinderungen zu gewinnen. Mockridge hat die Einladung dankend angenommen und sagte, er freue sich darauf, aus der Erfahrung zu lernen.