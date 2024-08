M.I.A.: „Trump wird Amerika durch die schwierigsten Jahre führen“

M.I.A. hat sich öffentlich für Donald Trump ausgesprochen. In einem X-Post ließ sie die Welt unter anderem wissen: „Trump wird Amerika durch die schwierigsten kommenden vier Jahre führen.“

M.I.A. im Sinneswandel?

Die Nachricht scheint überraschend – noch 2017 teilte sie gegen den US-Republikaner aus, unterstellte ihm „psychische Störungen“ und als im Juli 2024 bei einer Rede auf Trump geschossen wurde, fragte sie via X nur: „Wie kann man bei all den Schüssen nicht treffen?“

Nun wirkt es so, als hätte die britische Rapperin, Sängerin und Produzentin ihre Meinung deutlich geändert, schließlich fügt sie ihrem X-Beitrag hinzu, dass er die USA „führen“ wird, in dem er „das Unkraut entfernen wird“ (im Original lautet die Formulierung: „pulling out weed“). Dem schloss sie in Bezug auf Robert F. Kennedy Jr., der zuvor aus der Wahl um das Präsidentschaftsamt ausschied, an: „RFK wird Amerika erben, wenn Gott bereit ist, es neu zu bepflanzen und rechtschaffen wiederaufzubauen.

M.I.A.s Pro-Trump-Post:

Die Kontroverse um M.I.A.

Erst im Juni 2024 brachte sich Mathangi „Maya“ Arulpragasam, wie sie bürgerlich heißt, abseits der Musik in die Schlagzeilen. Zu dem Zeitpunkt wurde bekannt, dass der UK-Star Alu-Hüte zum Schutz vor Strahlung und zum „Erhalt der Potenz“ auf den Markt brachte.

Plus: 2020 machte M.I.A. von sich reden, weil sie sich noch kurz vor der Möglichkeit einer Corona-Impfung generell dagegen aussprach und teilweise verschwörerische Ansichten zur Pandemie teilte.