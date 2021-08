M. Night Shyamalan hätte fast ein Musikvideo für Blink-182 gedreht

In die endlose Galerie der möglichen, aber niemals realisierten Meisterwerke des Musikvideos gesellt sich nun auch ein Clip, den Mystery-Regisseur M. Night Shyamalan fast für Blink-182 gedreht hätte.

Daran erinnerte vor einigen Tagen Sänger Tom DeLonge mit einem Bild auf Twitter, das ihn, Kollege Mark Hoppus und Shyamalan zeigt.

Obwohl Hoppus derzeit mit Krebs kämpft, arbeitet er weiter an seinem Podcast „After School Radio“ und hatte zuletzt in einer Episode DeLonge zu Gast. Gemeinsam sprachen sie über das Erlebnis mit dem Regisseur, der mit seinem Film „Sixth Sense“ 1999 von einem Tag zum anderen weltberühmt wurde.

Hey, @markhoppus, remember when we had @travisbarker replace M. Knight on drums? He was a great drummer, just scared us a lot. pic.twitter.com/uep0Qk0lsP

— Tom DeLonge (@tomdelonge) July 2, 2021