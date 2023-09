blink-182 veröffentlicht gleich zwei neue Singles – hier reinhören

Am 20. Oktober veröffentlicht blink-182 mit „One More Time…“ ihr zehntes Studioalbum. Es wird das erste Werk seit 2011 sein, an dem Mark Hoppus, Tom DeLonge und Travis Barker wieder zusammen gearbeitet haben. Mit „One More Time“ und „More Than You Know“ bringt die Gruppe nun schon vorab zwei neue Singles der Platte heraus. Der Titel-Track erscheint mitsamt Musikvideo, bei dem Carlos López Estrada Regie führte. „More Than You Know“ kommt lediglich mit einem Lyric-Clip daher.

Das Musikvideo zu „One More Time“:

Das Lyric-Video zu „More Than You Know“:

In einem „Apple“-Interview mit Zane Lowe zeigt sich das Trio dazu noch von einer ganz persönlichen Seite und erzählt unter anderem von der Hintergrundgeschichte des Songs: „One More Time“ drehe sich laut Travis Barker um die Frage, warum es eine Katastrophe wie die Krebserkrankung von Mark Hoppus vermeintlich brauchte, damit blink-182 wieder zusammenfindet.

Im Juni 2021 machte der Bassist und Sänger Mark Hoppus seine Krebserkrankung publik. „Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom im vierten Stadium“ hieß damals die Diagnose. Es ist die gleiche Art von Krebs, an der in der Vergangenheit bereits seine Mutter erkrankte. Diese konnte die Krankheit erfolgreich besiegen. Hoppus selbst beschrieb seine Diagnose zu diesem Zeitpunkt mit den Worten: „Mein Blut versucht mich umzubringen“. Tatsächlich hätte die folgende Chemo-Therapie seine Stimmbänder zerstört.

Tom DeLonge wollte der Krankheit etwas entgegensetzen und erklärt nun im „Apple“-Interview: „Es ging nicht um Ruhm oder Geld oder wie groß Blink ist oder so, es war wie ‚Du wirst diese Scheiße überstehen und wir werden dominieren.‘“ Und so kam es, dass DeLonge doch nicht die Musikkarriere an den Nagel hing, nachdem er 2015 eigentlich kein Teil der Band mehr war und durch Matt Skiba von Alkaline Trio ersetzt wurde. Sieben Jahre später kehrte er zu blink-182 zurück.

Die Band befindet sich derzeit auf ihrer internationalen Tournee. Am 6. April 2024 wird die Band ihre letzte Show in Mexico City spielen.