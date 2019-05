Unglaublich, worum es im Songtext von „Macarena“ wirklich geht

1994 tanzte die Welt den „Macarena“, denn wenn das Duo Los del Rio loslegte, konnte sich nahezu niemand dem Lied und der dazugehörigen Choreografie entziehen.

Antonio Romero und Rafael Ruíz lösten nach ‚YMCA’ eine Welle an Mitmachliedern wie den ‚Ketchup-Song’ oder DJ Ötzis ‚Pizzahut’ aus. Wobei letztere nicht annähernd so große Erfolge feierten wie das spanische Lied über eine Frau namens Macarena.

Was viele wohl nicht wussten: Die besungene Dame hatte es faustdick hinter den Ohren. Denn das Lied handelt von einer Frau, die Beziehungsprobleme mit ihrem Freund hat und sich als Ablenkung mit zwei Herren vergnügen möchte. In New York gibt es außerdem einige jüngere Typen, die sie aufreißen möchte.

„Macarena“ handelt von…

So erzählt Macarena, wohlgemerkt auf Englisch, dass ihr Freund gerade nicht in der Stadt ist und sie seine zwei Freunde ziemlich interessant findet.

Was danach folgt, bleibt der Fantasie des Hörers überlassen. Selbst eingefleischte 90-Jahre-Fans zeigten sich 20 Jahre später schockiert darüber, wozu sie damals auf Hochzeitsfeiern ausgelassen getanzt haben: