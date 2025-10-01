Grammys: Cure und Gilmour gegen Yungblud, We Leg, MGK

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Auf dem Weg zu den Grammy-Nominierungen

Bis zur Bekanntgabe der Grammy-Nominierungen am 7. November beleuchtet ROLLING STONE zehn verschiedene Kategorien. Für jede wird vorhergesagt, welche Nominierten Chancen haben, sowie wer am Ende tatsächlich – und wer es verdient – zu gewinnen.

Die Grammys haben es dieses Jahr nicht leicht bei der Auswahl für das beste Rock-Album. Langjährige Favoriten wie Foo Fighters, U2, Pearl Jam, Metallica, Red Hot Chili Peppers und Dave Matthews Band haben keine neuen Platten veröffentlicht. Auch von den Rolling Stones, Paramore, Ozzy Osbourne, den Strokes oder Cage the Elephant gab es nichts. Das bedeutet: Wir bekommen ein für Grammy-Verhältnisse ungewöhnlich eklektisches Feld, schwer vorhersehbar, mit Acts, die oft unter dem Radar fliegen. Auch wenn sie seit Jahrzehnten Stadien füllen.

Bestes Rock-Album – Unsere Prognosen

David Gilmour, „Luck and Strange“

The Cure, „Songs of a Lost World“

Wet Leg, „Moisturizer“

Machine Gun Kelly, „Lost Americana“

Yungblud, „Idols“

Wer wird gewinnen?

David Gilmour, „Luck and Strange“

David Gilmour macht seit 1967, als er zu Pink Floyd stieß, Musik und tourt um die Welt. Doch der einzige Grammy in seinem Regal ist ein Instrumental-Award für „Marooned“ (1995). (Ja, weder „Dark Side of the Moon“, „Wish You Were Here“, „The Wall “noch ein anderes Floyd-Album oder eine Single bekamen jemals einen Grammy. Und ja, ihre einzige Auszeichnung gilt vielleicht dem obskursten Song des Katalogs.)

Die Grammys behandelten die Rolling Stones ähnlich respektlos, bis sie ihnen letztes Jahr „Best Rock Album“ für „Hackney Diamonds“ zusprachen. Etwas Vergleichbares könnte dieses Jahr bei Gilmour passieren. Es wäre eine Anerkennung dafür, dass „Luck and Strange“ zu den besten Soloalben seiner Karriere gehört. Ein großartiges Schaufenster auch für seine Tochter Romany, aber ebenso ein nachträgliches Wiedergutmachen. (Filmisch gesprochen ist das wie bei Martin Scorsese, der nach Jahrzehnten des Ignorierens endlich für „The Departed“ den Oscar bekam.) „Mr. Gilmour wird wahrscheinlich gewinnen“, sagt Jason Squires, Programmdirektor von KFRR in Fresno. „Es ist ein sehr gutes Album, er bekommt seine Blumen und eine kleine Ehrenrunde. Damit würdigen sie seine ganze Karriere.“

Wer sollte gewinnen?

Wet Leg, „Moisturizer“

Die Grenze zwischen „Best Alternative Music Album“ und „Best Rock Album“ ist in der Grammy-Welt hauchdünn. 2023 gewann die britische Indie-Rock-Band Wet Leg den Grammy für ihr selbstbetiteltes Debüt in der Kategorie Alternative. Ihr Nachfolger „Moisturizer“ ist jedoch noch stärker. „Wenn man dachte, sie würden unter einem schwierigen zweiten Album leiden, lag man falsch“, schrieb Rob Sheffield im ROLLING STONE in seiner Vier-Sterne-Kritik. „Sie drehen das Schlagzeug lauter, als wollten sie in ziemlich zwielichtigen Rockclubs abhängen – ein Sound, der den Boden anpeilt.“

Sollten die Grammy-Götter sie dieses Mal ins Rock-Feld verschieben – wie damals bei Beck –, hätten sie es verdient. „Ich liebe diese Ladies“, sagt Justin Kade, ein auf Rock und Alternative spezialisierter SiriusXM-DJ. „Sie haben Humor, sie können rocken. Und sie haben diesen Throwback-Vibe zu Neunziger-Gruppen wie Belly oder den Breeders.“ ‚Mangetout‘ sei ein großartiger Song des Albums: „Ich habe keine Ahnung, wovon sie da reden, aber es ist witzig. Wenn sie nominiert werden, wäre es hochverdient.“

Prognose für das restliche Feld

The Cure haben von den Grammy-Wählern noch schlechtere Behandlung erfahren als Pink Floyd oder die Stones. Zwei Nominierungen für Best Alternative Album, null Siege. Doch „Songs of a Lost World“ ist ein überwältigendes Werk und ihr erstes Album seit 16 Jahren. „Es erschien im November letzten Jahres und fühlte sich so an wie die Welt damals“, sagt Kade. „Düster, trostlos und wunderschön ausgearbeitet.“

Am anderen Ende des Spektrums steht Machine Gun Kelly mit „Lost Americana“. Sein 2023er Album „Mainstream Sellout“ wurde schon für Best Rock Album nominiert. Könnte er diesmal gewinnen? „Ich glaube, seine Zeit ist vorbei“, sagt Kade. „Während Covid lief es für ihn gut, da passierte sonst nicht viel. Aber jetzt gibt es eine Gegenreaktion.“

Yungblud, Paramore und Hayley Williams

Ein weitaus frischerer Name ist Yungblud. In den letzten Monaten trat er beim Abschiedskonzert von Black Sabbath auf und nahm eine EP mit Aerosmith auf. Das stärkt die Chancen seines Albums Idols. „Er wird vom Rockpublikum mehr umarmt als Typen wie Machine Gun Kelly oder Grandson“, sagt Kade. „Er verkauft Tickets, die Leute haben Leidenschaft für ihn. Behalten Sie ihn im Blick für 2026.“

2024 schlug Paramore Giganten wie Metallica, Foo Fighters und Queens of the Stone Age und gewann mit „This Is Why“ Best Rock Album. Frontfrau Hayley Williams veröffentlichte zudem kurz vor Ende des Grammy-Fensters ihr starkes Soloalbum „Ego Death at a Bachelorette Party“. Auch sie ist eine heiße Kandidatin – man sollte sie nicht unterschätzen.