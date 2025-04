Machtwort von Pete Townshend: Zak is Back

Exklusiv: Zak Starkey über seinen Rausschmiss bei The Who

Zak Starkey: Zu schlecht für The Who, gut genug für Oasis?

Nachdem The Who Anfang dieser Woche bekannt gegeben hatten, dass sie sich von Schlagzeuger Zak Starkey getrennt haben, erklärte Bandmitbegründer Pete Townshend in den sozialen Medien, dass dies nicht der Fall sei.

„Eilmeldung! Die Who stehen wieder hinter Zak!“, schrieb Townshend am Samstag auf Instagram. „Zak wird nicht gebeten, aus den Who auszusteigen. Es gab einige Kommunikationsprobleme. Persönliche und private, die von allen Seiten geklärt werden mussten. Und diese wurden glücklicherweise ausgeräumt.“

Der Gitarrist verwies die Fans in seinem Post auf die offizielle Website der Band, wo sie „die vollständige Erklärung“ finden würden. Diese wurde etwa eine Stunde später aktualisiert. Und enthielt eine Erklärung von Townshend . Er wiederholte zunächst, was er auf Instagram geschrieben hatte. Und fügte hinzu, dass er und Roger Daltrey sich wünschten, dass Starkey seinen Schlagzeugstil „straffen“ solle.

Pete Townshend auf Instagram:

„Roger und ich möchten, dass Zak seinen zuletzt weiterentwickelten Schlagzeugstil strafft, um ihn an unsere nicht-orchestrale Besetzung anzupassen. Und er hat dem bereitwillig zugestimmt“, sagte Townshend. „Ich übernehme die Verantwortung für einen Teil der Verwirrung. Unsere TCT-Shows in der Royal Albert Hall waren für mich etwas schwierig. Ich dachte, dass viereinhalb Wochen genug Zeit wären, um mich vollständig von einer kompletten Kniegelenkersatzoperation zu erholen. Warum habe ich jemals gedacht, ich könnte auf meinen Knien landen? Falsch!“

Dies scheint Berichte zu bestätigen, wonach Daltrey mit den Auftritten in der Royal Albert Hall unzufrieden war. Als die Band zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Deep Cut „The Song Is Over“ aus dem Album „Who’s Next“ spielen wollte, brach Daltrey den Song nach nur einer Strophe ab. Und klang frustriert.

„Um diesen Song zu singen, muss ich die Tonart hören. Und das kann ich nicht“, sagte er. „Ich höre nur die Trommeln, die boom, boom, boom machen. Dazu kann ich nicht singen. Es tut mir leid, Leute.“

In Townshends Erklärung auf der Website der Band am Samstag räumte er ein, dass die Probleme durch einen kurzen Soundcheck verschlimmert worden sein könnten. „Vielleicht haben wir nicht genug Zeit für den Soundcheck aufgewendet. Was uns dann auf der Bühne Probleme bereitet hat“, fuhr er fort. „Der Sound in der Mitte der Bühne ist immer am schwierigsten. Roger hat nichts falsch gemacht. Außer an seinen In-Ear-Monitoren herumzufummeln. Zak hat ein paar Fehler gemacht und sich dafür entschuldigt. Allerdings mit einem Gummi-Enten-Schlagzeuger.“

„Sie empfinden nichts als Bewunderung für ihn und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“

Der Wirbel begann am Mittwoch nach den Auftritten von The Who in der Royal Albert Hall. „Die Band hat gemeinsam beschlossen, sich nach dieser Konzertreihe in der Royal Albert Hall von Zak zu trennen“, erklärte ein Sprecher der Band in einer ersten Stellungnahme. „Sie empfinden nichts als Bewunderung für ihn und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Am Mittwochnachmittag äußerte sich Starkey zu seinem damaligen Ausstieg . „Ich bin sehr stolz auf meine fast 30 Jahre bei The Who“, erklärte Starkey, der älteste Sohn des Beatles-Schlagzeugers Ringo Starr, der mit dem ursprünglichen Who-Schlagzeuger Keith Moon aufgewachsen war, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber Rolling Stone. „In die Fußstapfen meines Patenonkels ‚Onkel Keith‘ zu treten, war die größte Ehre für mich. Und ich bleibe ihr größter Fan. Sie waren wie eine Familie für mich. Im Januar erlitt ich einen schweren medizinischen Notfall mit Blutgerinnseln in meiner rechten Wadenmuskulatur. Diese sind nun vollständig verheilt. Und beeinträchtigen weder mein Schlagzeugspielen noch das Laufen.“

Er fügte hinzu: „Nachdem ich diese Songs so viele Jahrzehnte lang mit der Band gespielt habe, bin ich überrascht und traurig, dass jemand ein Problem mit meinem Auftritt an diesem Abend hatte. Aber was soll man machen? Ich werde mir eine dringend benötigte Auszeit mit meiner Familie nehmen. Und mich auf die Veröffentlichung von Domino Bones von Mantra Of The Cosmos mit Noel Gallagher im Mai und die Fertigstellung meiner Autobiografie konzentrieren, die ich komplett selbst geschrieben habe. 29 Jahre in einem Job sind eine gute Zeit. Und ich wünsche ihnen alles Gute.“

„Wir blicken nun mit Optimismus und Feuer im Bauch nach vorne“

Am Samstag scheinen die Parteien ihre Kommunikationsprobleme beigelegt zu haben. „Wir sind eine Familie, das ist sehr schnell eskaliert und hat zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Es ist vorbei“, sagte Townshend. „Wir blicken nun mit Optimismus und Feuer im Bauch nach vorne.“

„Was Roger angeht, können sich die Fans auf seine bevorstehenden Solo-Shows mit seinem fantastischen Schlagzeuger Scott Devours freuen, der Gerüchten zufolge Zak bei The Who ersetzen könnte und die Band immer unterstützt hat“, schloss Townshend. „Ich schulde Scott eine Entschuldigung dafür, dass ich dieses Gerücht nicht im Keim erstickt habe. Er wurde dadurch verletzt. Ich verspreche, ihm einen sehr langen Drink zu kaufen. Und ihn zu umarmen.“