Shakira! Burna Boy! Madonna! Alles über die WM-Eröffnungsfeier

Iran und das WM-Visum: Schlaflos in Seattle – ein Einreisedrama in drei Akten

Wie weit kommt Deutschland bei der WM 2026? Eine Prognose

Am Donnerstag (11. Juni) startet die WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA mit der Partie Mexiko gegen Südafrika. Anstoß ist um 21 Uhr. Bevor der erste Ball des Turniers um 21 Uhr deutscher Zeit rollt, gibt es im legendären Azteken-Stadion (Estadio Azteca) in Mexiko-Stadt aber noch eine pompöse Eröffnungsfeier. Sie gibt nicht nur den multikulturellen Rahmen für die Fußball-Weltmeisterschaft vor, sondern bietet auch einen musikalischen Mehrwert.

Beginn der Eröffnungsfeier in Mexiko ist um 19.30 Uhr deutscher Zeit. Gezeigt wird das Event vor dem Event vom ZDF (auch im Stream unter sportstudio.de, in der ZDF-Mediathek und bei ZDF via Joyn) und von Magenta TV. Die Übertragung beginnt beim ZDF bereits um 17.45 Uhr.

Es gibt auch noch jeweils eine Eröffnungsfeier für Kanada (12. Juni, 19:30 Uhr, Toronto) und für die USA (13. Juni, 1:30 Uhr, Los Angeles live). Zu sehen sind bei den öffentlich-rechtlichen Sendern nur Highlights, live übertragen werden die Shows nur von Magenta TV. Motto der Feierlichkeiten: „Three Nations, One Celebration“.

Eröffnungsfeier WM 2026: Diese Musiker:innen treten auf

Im Mittelpunkt des musikalischen Teils der Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt steht natürlich Latin Music. Keine Überraschung also, dass Shakira und Burna Boy mit dabei sein. Allerdings wird sich auch Madonna die Ehre geben. Weitere Auftritte gibt es von Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin und Danny Ocean Tyla.

Etwas klassischer und mehr Richtung Pop geht es in Toronto zu. Eingeweiht wird die erste WM in dem Land von Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Vegedream, William Prince, Nora Fatehi und Sanjoy. Im Anschluss spielt Kanada gegen Bosnien-Herzegowina (21 Uhr).

Los Angeles setzt angeblich auf eine „High Energy“-Show. Was immer das auch heißen soll, es überrascht wenig, dass Katie Perry das Line-Up anführt (auch wenn sie als Partnerin von Justin Trudeau doch eher für Kanada passen würde). Mit ihr stehen Future, Anitta, LISA, Rema und Tyla auf der Bühne. Wenn die Bühne vom Rasen entfernt wurde, darf die USA gegen Paraguay ran (3 Uhr).