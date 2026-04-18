Madonna und Sabrina Carpenter schreiben Coachella-Geschichte

Nach wochenlangen Gerüchten über einen möglichen Auftritt kehrte Madonna beim zweiten Wochenende des Coachella-Festivals in die Wüste zurück. Sie trat mitten in Sabrina Carpenters Headliner-Set am Freitagabend auf.

Madonna erschien auf der Bühne während Carpenters Performance von „Juno“ – jenem Song, bei dem sie auf ihrer „Short ’n Sweet“-Tour traditionell einen anderen Promi „verhaftet“. Inmitten eines Lichtergewitters und umgeben von Backup-Tänzern schritten die beiden gemeinsam durch ein Duett des Klassikers „Vogue“ von 1990, bevor sie einen neuen Song präsentierten, der offenbar von Madonnas kommendem Album „Confessions II“ stammt.

Dann übernahm Madonna das Mikrofon, ließ die Stimmung einen Moment sacken und wandte sich an die Tausenden von Fans im Publikum sowie alle, die den Livestream verfolgten. „Sabrina, vielen Dank, dass du mich in deine Show eingeladen hast“, sagte Madonna. „Kein Dank nötig, Madonna. Du kannst haben, was immer du willst“, antwortete eine sichtlich begeisterte Carpenter.

Madonnas emotionaler Rückblick

„Ich muss ein paar Dinge loswerden: Vor genau 20 Jahren stand ich bei Coachella auf der Bühne. Ich war im Dance Tent – und es war das erste Mal, dass ich ‚Confessions on the Dance Floor‘ Part One in Amerika gespielt habe“, fuhr Madonna fort. „Das war ein unglaubliches Erlebnis für mich. Man kann sich also vorstellen, was es bedeutet, 20 Jahre später zurückzukehren – in denselben Stiefeln, demselben Korsett, mit derselben Gucci-Jacke, die ich zuvor anhatte. Das ist ein echter Full-Circle-Moment, sehr bedeutsam für mich.“

Nach einer überraschenden Lektion in Astrologie riet Madonna: „Also lasst uns unter allen Umständen für den Rest des Monats versuchen, miteinander auszukommen“ – und ergänzte: „Das Großartige an Musik ist, dass sie Menschen zusammenbringt, stimmt’s? Es ist der eine Ort, an dem Menschen ihre Differenzen beiseitelegen, ihren Scheiß fallen lassen und einfach gemeinsam eine gute Zeit haben müssen.“

„Ich bin deshalb begeistert, Teil dieser heilenden Erfahrung zu sein, Menschen zusammenzubringen“, sagte sie – bevor sie mit Carpenter in ein atemberaubendes Duett von „Like a Prayer“ ausbrach.

„Confessions II“ kommt im Juli

Madonnas Auftritt bei Coachella folgt auf die kürzlich angekündigte, mit Spannung erwartete Fortsetzung ihres 2005er Albums „Confessions on a Dance Floor“ – unter dem Titel „Confessions II“, das am 3. Juli erscheinen soll.

„Die Leute denken, dass Dance-Musik oberflächlich ist, aber sie liegen völlig falsch“, erklärte Madonna in einem Statement. „Die Tanzfläche ist nicht nur ein Ort, sie ist eine Schwelle: ein ritueller Raum, in dem Bewegung die Sprache ersetzt.“

Die Pop-Legende präsentierte außerdem einen ersten Vorgeschmack auf das Album: „I Feel So Free“. iHeartRadios Pride Radio spielte die Single exklusiv am Freitag, dem 17. April, zum ersten Mal.

Carpenter dominiert beide Wochenenden

Schon beim ersten Coachella-Wochenende hatte Carpenter das Festival fest in der Hand. Ihr Set umfasste die Live-Premieren von „When Did You Get Hot“, „Sugar Talking“ und „We Almost Broke Up Again Last Night“ aus „Man’s Best Friend“ sowie den limitierten Bonustrack „Such a Funny Way“.

2024 trat Carpenter erstmals bei Coachella auf – damals noch am frühen Abend – und verkündete zum Abschluss: „Coachella, wir sehen uns wieder, wenn ich headline.“ Nachdem sie das riesige Festival nun an beiden Wochenenden als Freitags-Headlinerin im Sturm genommen hat, hat die Grammy-Gewinnerin ihr Versprechen mehr als eingelöst.