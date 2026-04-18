Madonna veröffentlicht „Confessions II“-Track „I Feel So Free“

Kurz nachdem Madonna bei Coachella überraschend zu Sabrina Carpenter auf die Bühne getreten war, veröffentlichte das Material Girl offiziell ihren neuen Song „I Feel So Free“ vom kommenden Album „Confessions II“.

„I Feel So Free“ war zunächst stündlich auf iHeartRadios Pride-Sender zu hören und wurde „ausgewählten DJs und Clubs“ zugespielt, bevor der Track nach Mitternacht auf den Streaming-Plattformen erschien – kurz nachdem Madonna gemeinsam mit Carpenter „Vogue“ und „Like a Prayer“ performt hatte. Begleitet wird der Song von einem tranceartigen Visualizer:

„Don’t be a vibe kill. Come on meet me on the dance floor“, singt und spricht Madonna auf dem Track. „That’s why I like to go dancing. Safety in numbers.“

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Erster Vorgeschmack auf „Confessions II“

In einer Pressemitteilung wird „I Feel So Free“ als „erster Vorgeschmack“ auf „Confessions II“ angekündigt – die Fortsetzung von Madonnas 2005er-LP „Confessions on a Dance Floor“ –, jedoch ausdrücklich nicht als Lead Single, die noch folgen soll. Für „Confessions II“ hat Madonna erneut mit Stuart Price zusammengearbeitet, der den Großteil des Grammy-prämierten Albums von 2005 produziert hatte; beide sind als Produzenten von „I Feel So Free“ ausgewiesen.

„Die Leute denken, Dancemusic sei oberflächlich, aber da liegen sie völlig falsch“, sagte Madonna in einem Statement zu „Confessions II“. „Der Dancefloor ist nicht einfach ein Ort – er ist eine Schwelle: ein ritueller Raum, in dem Bewegung die Sprache ersetzt.“

Über ihren und Prices Ansatz fügte Madonna hinzu: „Wir müssen tanzen, feiern und mit unseren Körpern beten. Das sind Dinge, die wir seit Jahrtausenden tun – es sind im Grunde spirituelle Praktiken. Der Dancefloor ist ein ritueller Raum. Ein Ort, an dem man sich verbindet – mit seinen Wunden, mit seiner Verletzlichkeit. Raven ist eine Kunst. Es geht darum, die eigenen Grenzen auszuloten und sich mit einer Gemeinschaft Gleichgesinnter zusammenzufinden. Sound, Licht und Vibration formen unsere Wahrnehmung um. Sie ziehen uns in einen tranceartigen Zustand. Den Rhythmus des Basses hören wir nicht nur – wir spüren ihn. Er verändert unser Bewusstsein und löst Ego und Zeit auf.“

Madonnas erstes Album seit 2019

„Confessions II“ erscheint am 3. Juli und ist Madonnas erstes Album seit „Madame X“ aus dem Jahr 2019 – sowie ihr erstes seit der Rückkehr zu Warner Bros. Records im September.