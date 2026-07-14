Madonna über den Erfolg von „Confessions II“: „Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar und überrascht ich bin“

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Nachdem Madonnas heiß erwartetes „Confessions II“ auf Anhieb auf Platz 1 der Billboard-200-Albumcharts eingestiegen ist, meldete sich die Sängerin in den sozialen Medien zu Wort – und ließ ihrer Dankbarkeit und Fassungslosigkeit über den riesigen Erfolg freien Lauf.

„Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar und überrascht ich bin über den unglaublichen Empfang, den Confessions on a Dance Floor erhalten hat“, schrieb Madonna am Montag in einem Instagram-Post, dem sie Schnappschüsse aus ihrer Promo-Kampagne für das hervorragende neue Album beifügte. „Danke – an alle, die daran beteiligt waren und dazu beigetragen haben, diesen Traum wahr werden zu lassen. Besonders meinen Fans. Der Goodwill und die Positivität waren unglaublich.“

Madonna fügte hinzu, sie müsse sich „immer noch kneifen“ und könne es „kaum glauben“, dass ihr Album „auf der ganzen Welt“ an die Chartspitze geklettert sei.

Historischer Meilenstein

„Confessions II“ ist das erste Mal, dass Madonna in den 2020ern die Albumcharts anführt – mehr als 20 Jahre nachdem „Confessions on a Dance Floor“ die Charts erobert hatte. Mit dem Album reihen sich nun, seit dem 1984er-Werk „Like a Virgin“, insgesamt zehn Nummer-eins-Alben in Madonnas Karriere ein. Sie ist damit die einzige Künstlerin, die in den 1980ern, 2000ern, 2010ern und jetzt den 2020ern mindestens eine Nummer eins vorweisen kann. Darüber hinaus ist sie erst die vierte Künstlerin überhaupt, die sowohl in den Billboard 200 als auch in den Hot 100 zehn Nummer-eins-Platzierungen angehäuft hat – laut Billboard gelang das vor der Material Girl nur den Beatles, Taylor Swift und Drake.

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Das 16 Tracks umfassende Album enthält Songs wie „Danceteria“, „I Feel So Free“ und „Bring Your Love“, ein Duett mit Sabrina Carpenter, das die beiden live während Carpenters Headliner-Set auf dem Coachella erstmals aufführten. Begleitet wurde die Platte von einem Kurzfilm, der im Juni beim Tribeca Film Festival Premiere feierte.

„Mein Traum war es, die Menschen diesen Sommer zum Tanzen zu bringen!!“ schrieb Madonna am Montag in ihrer Botschaft an die Fans. „Den Menschen FREUDE zu bringen! Träume werden wahr.“