Madonna zurück auf Platz eins: „Confessions II“ führt die Charts an

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Madonna hat sich zum ersten Mal in diesem Jahrzehnt wieder an die Chartsspitze gesetzt: „Confessions II“ debütiert auf Platz eins der Billboard 200.

Mehr als 20 Jahre nach „Confessions on a Dance Floor“ landet „Confessions II“ erneut auf dem Thron – mit 134.000 verkauften Einheiten in der ersten Woche. Es ist Madonnas erstes Nummer-eins-Album in den 2020ern.

Seit „Like a Virgin“ im Jahr 1984 hat Madonna nun zehn Alben auf Platz eins gebracht – und ist damit die einzige Künstlerin, die in den 1980ern, 2000ern, 2010ern und jetzt auch in den 2020ern jeweils mindestens eine Chartsspitze erreicht hat (bemerkenswert: ihre LPs der Neunziger – „Erotica“, „Bedtime Stories“ und „Ray of Light“ – verpassten allesamt den Spitzenplatz). Außerdem ist sie laut „Billboard“ erst die vierte Künstlerin überhaupt, die sowohl auf der Billboard 200 als auch auf der Hot 100 jeweils zehn Nummer-eins-Treffer vorweisen kann – vor der Material Girl schafften das nur die Beatles, Taylor Swift und Drake.

Zehntes Nummer-eins-Album

Zuletzt hatte Madonna 2019 mit „Madame X“ die Chartsspitze erklommen – ihr zweites Nummer-eins-Album der 2010er. „MDNA“ hatte 2012 den Gipfel erreicht, während „Rebel Heart“ 2015 auf Platz zwei stecken blieb.

Der Spitzenplatz ist für „Confessions II“ ohnehin nur das Sahnehäubchen: ROLLING STONE hatte das Album bereits als Madonnas „bestes Album seit 20 Jahren“ gefeiert.

„Es ist ein 64-minütiger Non-Stop-Groove, der wie ein Club-DJ-Set fließt – jeder Song geht nahtlos in den nächsten über und schöpft aus der gesamten Geschichte der Tanzmusik“, schrieb Rob Sheffield in seiner Rezension. „Hier ein Aufflackern von ‚I Feel Love‘, dort ein Hauch von ‚Apache‘ – aber es ist eine Geschichtsstunde, die sie in ihre musikalische Autobiografie verwandelt.“