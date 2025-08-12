Deshalb will Madonna, dass Papst Leo den Gazastreifen besucht

Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

In einem kurzen, aber eindringlichen Brief hat Madonna Papst Leo XIV. gebeten, den Gazastreifen „zu besuchen, bevor es zu spät ist“. In einem Instagram-Post am Montag appellierte die Pop-Ikone an das Oberhaupt der katholischen Kirche, während die Angriffe Israels im Krieg mit der Hamas andauern.

Appell an humanitäre Hilfe

„Heiligster Vater, bitte gehen Sie nach Gaza und bringen Sie den Kindern Ihr Licht, bevor es zu spät ist. Als Mutter kann ich ihr Leiden nicht ertragen. Die Kinder der Welt gehören allen“, schrieb Madonna. „Sie sind der Einzige unter uns, dem die Einreise nicht verweigert werden kann.“

Sie fügte hinzu: „Wir müssen die humanitären Tore vollständig öffnen, um diese unschuldigen Kinder zu retten. Es gibt keine Zeit mehr. Bitte sagen Sie, dass Sie gehen werden.“

In der Bildunterschrift ihres kurzen Schreibens erwähnte Madonna, dass es der Geburtstag ihres Sohnes Rocco sei, und sagte, es wäre das „beste Geschenk“, ihre Follower aufzufordern, zu tun, was sie können, um „die unschuldigen Kinder zu retten, die im Kreuzfeuer in Gaza gefangen sind“.

„Ich zeige nicht mit dem Finger, erhebe keine Schuldzuweisungen und ergreife keine Partei. Alle leiden. Auch die Mütter der Geiseln. Ich bete, dass sie ebenfalls freigelassen werden“, schrieb sie. „Ich versuche lediglich, mein Möglichstes zu tun, um zu verhindern, dass diese Kinder an Hunger sterben.“

Fortführung päpstlicher Bemühungen

Zusätzlich zum Papst markierte die Sängerin mehrere Organisationen, die Familien in Gaza während der eskalierenden humanitären Krise unterstützen.

Bereits im Mai nutzte Papst Leo seine erste Generalaudienz im Petersdom, um Israel zur Freigabe von Hilfsgütern für Gaza aufzufordern. „Ich erneuere meinen eindringlichen Appell, den fairen humanitären Beistand zuzulassen und die Feindseligkeiten zu beenden, deren verheerenden Preis Kinder, ältere Menschen und Kranke zahlen“, sagte Leo und bezeichnete die Lage in Gaza als „zunehmend besorgniserregend und schmerzhaft“.

Leos Einsatz für Gaza führt die Arbeit seines Vorgängers Papst Franziskus fort, der sich klar für das palästinensische Volk aussprach und bis zu seinem Tod täglich einen Waffenstillstand forderte.