Madonna: Vision im Koma – darauf Versöhnung mit todkrankem Bruder

Madonna nähert sich dem ersten Todestag ihres jüngeren Bruders Christopher Ciccone, der im vergangenen Oktober im Alter von 63 Jahren starb. Die Beziehung der beiden war oft schwierig. Zeitweise sprachen sie kaum miteinander. In ihrem ersten Podcast-Auftritt, bei On Purpose mit Jay Shetty, schildert Madonna eine spirituelle Begegnung während ihres künstlichen Komas (vier Tage auf der Intensivstation im Juni 2023 wegen einer schweren bakteriellen Infektion), die sie dazu brachte, sich wieder mit Ciccone zu versöhnen.

Unveröffentlichte Songs über Vergebung

„Ich war fast auf der anderen Seite und hatte einen bewussten Moment, in dem meine Mutter erschien und mich fragte: ‚Willst du mit mir kommen?‘ Und ich sagte: ‚Nein‘“, so Madonna. „Mein Assistent war im Raum, ich war noch bewusstlos, aber er hörte mich ‚Nein‘ sagen. Als ich schließlich aufwachte, verstand ich, dass dieses ‚Nein‘ bedeutete, dass ich vergeben und mich mit Menschen aussöhnen musste, gegen die ich noch Groll hegte.“

Kurz danach schrieb Madonna ein Lied über ihren Bruder und ein weiteres über Vergebung. Die unveröffentlichten Stücke „Fragile“ und „Forgive Yourself“ drehen sich um Verantwortung und Selbstreflexion. „Wir müssen anderen vergeben, aber auch uns selbst. Wir dürfen uns nicht ewig für Entscheidungen geißeln, die nicht funktioniert haben – weder für uns selbst noch für andere“, sagte sie.

Eine Zeit lang habe sie die Vergebung gegenüber Ciccone hinausgezögert, weil sie dachte, es würde noch genügend Zeit bleiben. „Ihr Ego tanzt darum herum, so in der Art: ‚Ja, ja, ja, ich rufe ihn irgendwann an, spreche mit ihm, bin wieder sein Freund, helfe ihm.‘ Aber irgendwann tat ich es dann. Und, ja, ich weiß, es klingt geheimnisvoll, aber wenn jemand, den man liebt, einen tief verletzt und in einem Moment eine Entscheidung trifft, die zeigt, dass er völlig ohne Bewusstsein für die Konsequenzen handelt, dann ist das für mich schwer zu ertragen.“

Endlich Versöhnung mit dem Bruder

Sie fuhr fort: „Mit meinem Bruder sprach ich jahrelang nicht. Es war seine Krankheit und sein Hilferuf, die mich erreichten. Ich hatte diesen Moment: ‚Werde ich meinem Feind helfen?‘ So fühlte es sich an. Und ich tat es einfach. Ich war so erleichtert. Es war eine enorme Last, die von mir abfiel, ein Gepäck, das ich endlich ablegen konnte – in einem Raum zu sein, seine Hand zu halten, auch wenn er starb, und zu sagen: ‚Ich liebe dich, und ich vergebe dir.‘“