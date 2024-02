Madonna: Werbefilm gegen Altersdiskriminierung

Madonna stellt sich in einer neuen Werbekampagne Kritiken entgegen. In dem Clip für eine brasilianische Bank geht sie auf Vorwürfe gegen ihr Alter ein.

Madonna: „Zählt meine Erfolge, nicht die Anzahl an Jahren, die ich auf diesem Planeten gelebt habe“

In dem Werbefilm läuft die Sängerin durch den Pariser Palais Garnier. Dabei reflektiert sie ihre Karriere. Die Bank Itáu inszenierte sie dabei als zeitlose Ikone. Madonna spricht in der Kampagne demnach die Worte: „Sie nennen mich die ‚Queen Of Pop‘. Ich weiß, es ist ein Kompliment, doch die Monarchie liegt in der Vergangenheit. Ich tue das nicht. Ich habe kein Alter, ich bin alle Alter. Es geht nicht darum, wer ich bin, es geht darum, wie viele ich bin.“ Während ihre eindrücklichen Worte in Form von Schriftzügen widerhallen, werden alte Bilder aus der Karriere der Musikerin gezeigt. Weiter heißt es: „Zählt meine Erfolge, nicht die Anzahl an Jahren, die ich auf diesem Planeten gelebt habe. Ich erfinde mich immer neu, damit ich weiter ich selbst sein kann.“

Spott gegenüber 65-jähriger Sängerin

Madonna wurde in der Vergangenheit häufiger auf ihr Alter angesprochen. Außerdem machen sich im Internet immer wieder Menschen über die 65-Jährige lustig. Erst kürzlich gab es Kritiken, weil die Sängerin bei einem Konzert eine Sicherheitsstange nutzte. Statt als Maßnahme, dass Madonna nicht von einer beweglichen Plattform falle, wurde sie als Gehhilfe interpretiert. Bei den Grammys 2023 standen das Outfit sowie Schönheitsoperationen der Sängerin im Fokus.

Madonna: „Mein Licht wird niemals vergehen“

Madonna kommentiert die Kritiken üblicherweise. So kritisierte sie, dass Frauen über 45 nicht mehr gefeiert würden. Auch für die Art, wie sie sich anziehe, wolle sie sich nicht entschuldigen. So stellt sich nun eben auch der Werbefilm für Itáu gegen Altersdiskriminierung. Weiter heißt es dort: „Ich denke, das Kontroverseste, was ich je getan habe, ist zu bleiben. Ich habe viele Stars kommen und gehen sehen wie Sternschnuppen. Mein Licht wird aber niemals vergehen. Nicht alle kommen mit in die Zukunft – ich schon. Ich mache weiter, heute, morgen und die nächsten hundert Jahre.“

Madonna teilte das Video in den Sozialen Medien und kommentierte: „Dieser Film ist dank der Hingabe brasilianischer Fans entstanden. Wir sind für die Zukunft gemacht.“ Ferner dankte sie dem Unternehmen sowie dem verantwortlichen Regisseur Jonas Åkerlund.