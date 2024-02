Madonna stürzt während ihres Konzerts in Seattle

Madonna hatte einen Sturz während ihres Konzerts in Seattle zu verkraften. Das Konzert fand am Wochenende in der Climate Pledge Arena in Seattle, Washington, im Rahmen ihrer „Celebration“-Tour statt.

Verschiedene Videos, die nach dem Konzert in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigen, wie Madonna ihren Hit „Open Your Heart“ aus dem Jahr 1986 aufführt. Dabei wird ein Stuhl als Requisite benutzt. Die Sängerin sitzt darauf und wird von einem Background-Tänzer über die Bühne gezogen. Allerdings stolpert dieser offenbar und der Stuhl samt der Queen of Pop fallen nach hinten. Wie es im Video scheint, versuchte der Tänzer noch der Künstlerin einen sanften Aufprall zu ermöglichen.

Die „Like A Prayer“-Sängerin erholte sich jedoch zum Glück schnell von dem Sturz. Sie rollte sich auf den Bauch und setzte ihre Performance mit Gesang und Gelächter fort.

Hier ist der Sturz zu sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die heute 65-Jährige kennt sich mit Missgeschicken auf der Bühne aus. Während der Brit Awards 2015 stürzte sie während ihrer Performance ihres Songs „Living for Love“ eine Treppe hinunter:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Madonna befindet sich derzeit auf der US- und Kanada-Tournee ihrer globalen „The Celebration“-Tour, die im Oktober begann. Ihr nächstes Konzert ist für Mittwoch (21. Februar) in Vancouver, Kanada, geplant.