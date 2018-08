Um ein Zeichen gegen die rechten Demonstranten zu setzen, geben etliche Künstler am Montag in Chemnitz ein Konzert.

Am Montag werden etliche hochkarätige Bands und Solokünstler in Chemnitz auftreten – um ein Zeichen gegen die rechten Demonstranten zu setzen, die seit Tagen alle übrigen Bewohner und Besucher der sächsischen Stadt terrorisieren. Casper und Marteria machten am Dienstag den Anfang, indem sie verkündeten, am 03. September am Karl-Marx-Monument aufzutreten. Nun schlossen sich unter dem Motto „Wir sind mehr“ andere Bands an: Die Toten Hosen, K.I.Z, Feine Sahne Fischfilet sagten ja, aus Chemnitz selbst sind Kraftklub und Trettmann dabei. Um 17 Uhr geht's los, das Konzert nennt sich „Rock am Kopp“. Das Festival sei eine Reaktion „auf die besorgniserregenden Entwicklungen“…