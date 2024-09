„Harry Potter“: Diverses Serien-Casting gestartet – aber können alle mitmachen?

Die serielle Neuverfilmung der „Harry Potter“-Reihe durch HBO nimmt Fahrt auf: Mit einem offenen Casting beginnt die Suche nach jungen Talenten, die in die Rollen von Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger schlüpfen werden. Dieser Aufruf leitet den Beginn einer mehrjährigen Serienproduktion ein, die die Geschichte von J.K. Rowlings Buchreihe in sieben Staffeln neu zum Leben erwecken soll.

HBO startet ein umfangreiches Casting, das sich an Kinder aus Großbritannien und Irland richtet. Jungen und Mädchen im Alter von neun bis elf Jahren haben die Chance, sich für die drei Hauptrollen zu bewerben. Diese Ausschreibung bietet Kids die Gelegenheit in die Fußstapfen von Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson zu treten.

Um sich zu bewerben, muss man nur zwei kurze Videos von seinem Können einsenden. In einem 30-sekündigen Clip sollen sie eine kurze Geschichte oder ein Gedicht vortragen, das jedoch nicht aus den „Harry Potter“-Büchern stammen darf. Im zweiten Video, das bis zu einer Minute dauern kann, sollen sich die Bewerber:innen selbst vorstellen und über ihre Familie, Hobbys und enge Freund:innen sprechen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr Diversity soll möglich sein?

Ein Anliegen der Macher:innen ist wohl dieses Mal auch die Förderung von Diversität und Inklusion. In der offiziellen Casting-Ausschreibung wird ausdrücklich betont, dass die Auswahl der Schauspieler:innen in keiner Weise eingeschränkt ist. Im Gegenteil: Es soll unabhängig von Hautfarbe, Gender, sexueller Orientierung oder auch Behinderung für Darsteller:innen entschieden werden. Hier geht es zum Casting-Aufruf.

Die Ambitionen hinter diesem Projekt sind immens. HBO plant, jedes der sieben „Harry Potter“-Bücher in einer separaten Staffel zu adaptieren. Wodurch die Serie insgesamt eine Laufzeit von etwa zehn Jahren haben könnte. Der Produktionsstart ist für April 2025 angesetzt. Das Studio plant, die Episoden ab 2026 auf der Streaming-Plattform Max (ehemals HBO Max) zu veröffentlichen.

Fans der Buchreihe spekulieren seit Jahren darüber, welche Elemente der Geschichte es zusätzlich in die Serienadaption schaffen könnten, die in den Filmen aus Zeitmangel weggelassen wurden. So könnten Nebenhandlungen, wie etwa Hermines Einsatz für die Rechte der Hauselfen oder auch die Geschichte um den Poltergeist Peeves, eine bedeutendere Rolle spielen.

Ein umstrittener Punkt bleibt jedoch die Beteiligung von J.K. Rowling, der Schöpferin des „Harry Potter“-Universums, als ausführende Produzentin. Rowlings kontroverse Äußerungen insbesondere zu Transgender-Themen haben in den vergangenen Jahren zu einer Spaltung in der Fangemeinde geführt. Während viele nach wie vor ihre Werke lieben, haben sich andere aufgrund ihrer Aussagen von ihr distanziert.

Auch prominente Mitglieder der ursprünglichen Filmreihe, darunter Daniel Radcliffe und Emma Watson, haben sich öffentlich gegen Rowlings Standpunkte geäußert. Trotzdem bleibt Rowling ein essenzieller Bestandteil des Projekts. Da sie die Rechte an ihrer Schöpfung besitzt und die Entwicklung maßgeblich beeinflussen wird.