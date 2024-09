Lisa Marie Presley verstarb im letzten Jahr „an einem gebrochenen Herzen“

Ist das bereits der Aufgalopp zur Biografie von Lisa Marie Presley, der einzigen Tochter von Rock’n’Roll-King Elvis und Priscilla? Die lang erwarteten Memoiren mit dem Titel „From Here to Great Unknown – Von Hier ins Große Ungewisse. Erinnerungen“ sind in Deutschland für den 15. Oktober bei Penguin Books angeküdigt.

„Aufgewachsen in der Wildnis von Graceland, wurde Lisa Marie Presley nie wirklich verstanden“, heißt es in der Vorankündigung. „Vor ihrem Tod im Jahr 2023 hatte sie jahrelang an einem harten, fesselnden, einzigartigen Memoirenstoff gearbeitet und unzählige Stunden verletzlicher Tonbandaufnahmen gemacht, die nun endlich von ihrer Tochter Riley Keough zu Papier gebracht worden sind.“

Schwelle des Todes

Das Buch vereine die Stimmen von Lisa Marie und Riley, einer Mutter und einer Tochter, die über die Schwelle des Todes hinweg kommunizieren, während sie versuchen, sich gegenseitig zu heilen.

Im aktuellen Interview mit dem „People“-Magazin sagte Keogh nun, dass Mutter Lisa Marie mit nur 53 Jahren auch an der „schweren emotionalen Last“ verstorben wäre. Auslöser dieser mentalen und körperlichen Krise wäre der Selbstmord ihres Bruders Benjamin im Alter von 27 Jahren gewesen.

Benjamins Tod 2020 zeigte Wirkung

Medizinische Ursache des Todes von Lisa Marie Presley im Januar 2023 war ein Dünndarm-Verschluss, der in einem Notfalleinsatz im UCLA West Valley Medical Center von Los Angeles nicht behoben werden konnte. Vorangegangen waren ein (Sucht-)Krisen bedingter Gewichtsverlust, auch aufgrund einer bariatrischen (Magen-verkleinernden) Operation.

Benjamins Tod 2020 hätte eine tiefe Wirkung auf Presley gehabt. „Meine Mutter versuchte ihr Bestes, um nach Bens Tod Kraft für mich und meine jüngeren Schwestern zu finden, aber wir wussten, wie sehr sie litt“, sagte die 35-Jährige. Lisa Marie Presley hatte vier Kinder, neben Riley und Benjamin mit ihrem Ex-Mann Danny Keough auch die 15-jährigen Zwillinge Finely und Harper mit ihrem Ex Michael Lockwood.

Keough sagte, dass der Tod ihres Bruders „unglaublich schwierig war, darüber zu schreiben, genauso wie der Abstieg meiner Mutter in die Sucht. Und natürlich ihr eigener Tod.“

Es solle aber keineswegs, nur um Trauer gehen, sondern auch um die „sehr menschliche Erfahrung von Liebe, Herzschmerz, Verlust, Sucht und Familie. Meine Mutter wollte ein Buch schreiben, in der Hoffnung, dass jemand ihre Geschichte liest und sich mit ihr identifizieren kann, um zu wissen, dass man nicht allein auf der Welt ist. Ihre Hoffnung bei diesem Buch war einfach die menschliche Verbindung.“