Sydney Sweeney in „Mamma Mia 3“? Darum ist Amanda Seyfried sich sicher

Amanda Seyfried scheint ziemlich zuversichtlich zu sein, dass „Mamma Mia 3″ gedreht wird, und sie wünscht sich weiterhin, dass Sabrina Carpenter und Sydney Sweeney in dem Film mitspielen.

„Mamma Mia 3″ wurde noch nicht offiziell bestätigt, obwohl es Berichten zufolge bereits ein Drehbuch für das dritte ABBA-Jukebox-Musical gibt. Entertainment Tonight befragte Seyfried kürzlich zum Stand des Films, wobei der Reporter anmerkte, dass Produzentin Rita Wilson gerade gesagt hatte, der Film sei „nicht vom Tisch“.

Seyfried antwortete, dass „Mamma Mia 3″ nicht nur nicht vom Tisch sei, sondern sogar „ein Loch in den Tisch brenne“. Die Schauspielerin merkte an, dass Wilson vielleicht „zurückhaltend“ sei, bevor sie hinzufügte: „Oder vielleicht bin ich einfach nur naiv. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ‚Mamma Mia 3′ beschlossene Sache ist.“

Sophie als Mutter

Auf die Frage, was sie sich für ihre Figur Sophie in einem möglichen dritten Film wünschen würde, antwortete Seyfried: „Ich liebe es, eine Mutter zu spielen, daher würde ich Sophie gerne mit ihren Kindern sehen.“

Nachdem sie letzten Monat gesagt hatte, dass sie sich sehr über eine Mitwirkung von Carpenter freuen würde, schlug Seyfried vor, dass die Popstar „eine Cousine spielen könnte, die [Sophie] schon lange nicht mehr gesehen hat. Und dann könnte Sydney Sweeney auftauchen“, fügte sie hinzu und bezog sich dabei auf ihre jüngste Co-Darstellerin in „The Housemaid“. „Es gibt eine Reihe von Mädchen, die dabei sein wollen, und ich bin voll und ganz dafür.“

Spekulationen über die Handlung

Seyfried spekulierte weiter – vielleicht halb im Scherz, aber vielleicht auch ganz realistisch – über die Handlung des dritten Films. „Ich weiß nur, dass die drei Väter zurückkommen werden, und wir werden immer noch nicht wissen, wer der Vater ist, weil es keine Rolle spielt. Meryl [Streep] ist offensichtlich ein Geist, also wird sie dabei sein. Und Julie [Walters] und Christine [Baranski] werden zurückkommen, singen und heiß aussehen, und wir werden alle irgendwo in den Tropen sein.“

Gerüchte über einen dritten „Mamma Mia“-Film kursieren schon seit Jahren. Der erste Film (basierend auf dem gleichnamigen erfolgreichen Bühnenmusical) kam 2008 in die Kinos, während die Fortsetzung „Mamma Mia! Here We Go Again“ 2018 erschien.