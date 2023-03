Måneskin im Interview: It’s Only Rock’n’Roll But They Like It!

Ihre internationale Karriere explodierte nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest 2021 mit „Zitti e Buoni“ („Ruhig und brav“), einer Protesthymne nach der Pandemie. Sie sind jung, glamourös, unverschämt und provokant – und es ist ein Hit! Wir haben Måneskin in einem Pariser Hotelzimmer getroffen: Damiano David (Gesang), Victoria De Angelis (Bass), Thomas Raggi (Gitarre) und Ethan Torchio (Schlagzeug).

Wie habt ihr euch kennengelernt und angefangen, gemeinsam Musik zu machen?

Thomas : Wir haben uns in der Mittelschule kennengelernt. Victoria und ich waren befreundet, bevor wir Ethan und Damiano trafen. Damiano spielte in einer anderen Band und war auf der Suche nach weiteren Musikern. Wir trafen uns und fingen an zu proben, hatten einen guten Draht zueinander und beschlossen, unsere Reise gemeinsam zu beginnen.

Seid ihr in Italien zur Musikschule gegangen?

Die ganze Band: Ja, wir alle!

Könnt ihr euch an euren ersten Auftritt erinnern?

Victoria: Es gab nicht viele Auftrittsmöglichkeiten für junge Bands, also begannen wir, auf Schulpartys und in Restaurants aufzutreten. Die Freunde unserer Eltern besaßen ein Restaurant. Wir fragten sie, ob wir bei ihnen spielen könnten. Dort waren alte Leute zu Gast, die uns anschrieen, die Lautstärke zu reduzieren und die Klappe zu halten, während wir abrockten! Es hat Spaß gemacht! Wir spielten viel auf Partys und auf der Straße, begannen, unsere eigenen Musikvideos zu drehen, bekamen einige Fans und wurden immer größer, bis wir im Fernsehen zu sehen waren.

Und euer erstes musikalisches Erlebnis?

Victoria : Als ich anfing, Gitarre zu spielen, gab mir mein Lehrer das Album „Master of Puppets“ (von Metallica) und es hat mich umgehauen. Ich sagte mir: „Wow, ich will so sein wie sie“!

Thomas: Mein Vater spielte viele Vinyls von Metallica, Skid Row, Anthrax … Aber ich erinnere mich, als ich in der Mittelschule war, hörte ich zum ersten Mal „Stairway To Heaven“ und wusste, dass ich das Gleiche machen wollte!

Ethan: Ich habe früher Jazz und klassische Musik gehört. Meine Mutter hatte alle CDs von The Police. Als ich diese Band entdeckte, entdeckte ich den Rock’n’Roll, und ich wollte tiefer in die Materie eindringen und andere Künstler kennen lernen.

„Rush“ ist euer erstes Album nach eurem Durchbruch bei der Eurovision. Wie hat es euer Leben verändert?

Victoria: Es hat sehr viel verändert! Wir waren so glücklich, dabei zu sein, denn wir haben viel dafür gearbeitet. Seitdem sind so viele verrückte Dinge passiert: wir haben uns als Individuen weiterentwickelt, besonders mit diesem Album. Bevor wir „Rush“ machten, konnten wir uns alle Zeit nehmen, die wir brauchten, um aufzunehmen und uns zu entspannen. Diesmal mussten wir das Beste aus der Zeit machen, die wir hatten. Es herrschte mehr Druck. Das ist eine ganz andere Erfahrung, die uns in eine andere Denkweise versetzt, aber es war eine Herausforderung. Wenn man in einen anderen Kontext gestellt wird, entdeckt man neue Dinge über sich selbst.

Wie seid ihr mit dem Druck umgegangen?

Victoria: Wir haben versucht, nicht daran zu denken. Wenn man das tut, wenn man im Studio ist, ruiniert das die Stimmung und die Kreativität. Es ist besser, mit dem Strom zu schwimmen, Spaß zu haben und das zu tun, was man mag. Bei dieser Platte haben wir versucht, uns gegenseitig mehr zu vertrauen und der Persönlichkeit jedes Einzelnen mehr Raum zu geben. Selbst wenn die Idee von jemandem im ersten Moment wie Unsinn klingt, lassen wir uns darauf ein. Wir haben drei Monate lang im selben Haus gelebt und den ganzen Tag damit verbracht, gemeinsam zu schreiben. Am Ende hatten wir so viele Songs, haben uns dann hingesetzt, sie angehört und das ausgewählt, was sich für uns richtig anfühlte. Da wir mehr Freiheiten hatten, floss die Kreativität nur so.

Welche Musiker haben euch für dieses Album inspiriert?

Thomas: Wir haben versucht, alle unsere Einflüsse zu mischen. Radiohead ist natürlich ein großer Einfluss, aber es gab auch Queens Of The Stone Age oder Idles für einen punkigen Song wie „Kool Kids“.

Ethan: Das Reisen gab uns die Möglichkeit, viele Musiker zu treffen und unglaubliche Gigs zu spielen. Wir haben versucht, all diese Erfahrungen in unsere Platte einfließen zu lassen.

Die Texte auf euren früheren Alben waren ausgewogen zwischen Englisch und Italienisch. Auf „Rush“ gibt es drei Songs (von 17) in italienischer Sprache. Erzählen Sie uns von dieser Entscheidung, war das Absicht?

Damiano: Es war eher eine Rückkehr zum Ursprung. Als wir anfingen, waren alle unsere Songs auf Englisch geschrieben. Wir wollten auf dem italienischen Markt Fuß fassen, also mussten wir die Texte auf Italienisch schreiben. Natürlich machen wir das gerne, aber auf der anderen Seite haben wir uns immer wohl gefühlt, wenn wir Musik auf Englisch geschrieben haben. Es ist auch eine Möglichkeit, von den meisten Menschen auf der Welt verstanden zu werden.

Victoria: Wir mögen beide Sprachen, wir glauben, dass Musik universell ist, also spielt es keine Rolle, ob sie auf Französisch, Niederländisch, Italienisch oder was auch immer ist. Was zählt, ist die Qualität des Songs und die Botschaft, die er vermittelt. Es war nicht geplant, aber da wir die meiste Zeit des Jahres außerhalb Italiens waren, waren wir von der englischen Sprache umgeben und wurden von vielen englischsprachigen Musikern beeinflusst, so dass es sich ganz natürlich anfühlte. Wir wollen weiterhin Songs auf Italienisch schreiben, weil es ein wichtiger Teil unserer Musik und unserer Kultur ist, aber wir haben nicht das Gefühl, dass es wichtiger als Englisch ist. Wir hoffen, dass die Leute die Musik unabhängig von ihrer Sprache genießen können.

Welches ist der persönlichste Song auf der Platte?

Victoria: „Kool Kids”

Thomas: „Gossip“ und „Don’t Wanna Sleep“.

Ethan : Bei mir auch „Kool Kids“. Es sind die punkigsten Songs. Im Punk geht es um Freiheit, und ich mag die Freiheit.

Damiano: Das ganze Album ist persönlich, aber ich würde „Time“ und „If Not For You“ auswählen. In diesen Liedern spreche ich über die negativen Seiten des Ruhms. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht mag. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich über die negativen Seiten sprechen muss, weil so viele Künstler in der Vergangenheit davon überwältigt wurden. Es war mir wichtig, den Mut zu haben, über diese Dinge zu sprechen und dabei meine eigenen Erfahrungen zu nutzen.

Ihr habt mit mehreren neuen Produzenten zusammengearbeitet. Wie war das?

Damiano: Es war eine neue Erfahrung. Wir waren froh, dass wir mit Max Martin und den anderen Produzenten neue Wege gefunden haben, unsere Ideen auszudrücken. Es war, als würden wir wieder zur Schule gehen! Wir haben neue Dinge gelernt, aber am Ende geht es immer noch darum, dass wir vier in einem Raum jammen!

Wie war die Arbeit mit den externen Songwritern?

Damiano: Ich denke, dass das Schreiben von Texten sehr persönlich ist. Jeder geht da auf seine eigene Weise ran. Die Zusammenarbeit mit anderen Songwritern ermöglichte es mir, Ideen und verschiedene Perspektiven auszutauschen. Es war auch sehr hilfreich, weil ich dadurch ein besserer Songwriter wurde. Ich habe eine Menge von diesen talentierten Leuten gelernt.

Der Song „Gasoline“ ist von der Situation in der Ukraine inspiriert. Was denkt ihr über den Zustand der Welt heutzutage und die Rolle, die Künstler spielen sollten?

Victoria: Wir glauben, dass wir nicht dazu da sind, jemanden zu beeinflussen. Es ist nicht unsere Aufgabe, das zu tun. Es gibt Experten, die über diese Themen sprechen. Für uns, die wir Musiker sind, ist die Musik wichtig! Wir sind Musiker, keine Politiker. Wir wollen den Leuten nicht sagen, wen sie wählen sollen. Wir wollen die jungen Menschen, die zu uns aufschauen und unseren Ideen folgen, nicht beeinflussen und ihnen sagen, ob sie richtig oder falsch sind. Wenn wir jedoch Ungerechtigkeit sehen (sei es Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit oder Krieg), erheben wir unsere Stimme, und es ist uns egal, ob die Leute uns zustimmen oder nicht. Heutzutage gibt es viele beschissene Dinge, und Krieg ist eines davon! Es gibt viele Dinge, die wir nicht ändern können, aber jedes Mal, wenn wir uns zu etwas äußern, tun wir das, weil es uns wirklich wichtig ist. Wir fühlen uns unseren ukrainischen Fans sehr verbunden. Wir haben eine Spendenaktion durchgeführt, um ihnen zu helfen, und den Song „Gasoline“ geschrieben. Aber es geht nicht darum, unsere Meinung über die Gründe, die diesen Krieg ausgelöst haben. Wir sympathisieren mit den Menschen und unterstützen die Meinungsfreiheit!

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Tom Morello oder Iggy Pop?

Thomas: Wir haben im Roxy Theatre (in Los Angeles) gespielt, dort haben wir Tom getroffen. Danach haben wir drei Monate im Studio in Italien verbracht, er kam zu uns, wir haben zusammen gejammt und schließlich „Gossip“ gemacht.

Damiano: Es ist fantastisch, mit ihnen zusammenarbeiten zu können! Wir schauen zu den Stooges und Rage Against The Machine auf. Wir sind damit aufgewachsen, ihre Musik zu hören. Es ist eine schöne Erfahrung, unsere Helden zu treffen, aber wir versuchen auch, uns auf sie zu konzentrieren und von ihnen zu lernen.

Warst du eingeschüchtert, als du mit ihm zusammengespielt hast, Thomas?

Thomas: Nicht wirklich. Es war nicht einfach, mit einer großen Legende wie Tom Morello zu spielen. Er hat mir viele coole Sachen gezeigt und war sehr locker und bescheiden!

Gibt es Künstler, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten würdet?

Victoria: Da gibt es viele, aber die Arctic Monkeys wären meine Wahl.

Ethan: Metallica oder Queens of the Stone Age…

Thomas: …und auch Guns N‘ Roses.

Damiano: Miley Cyrus, Foo Fighters… Ich weiß nicht, da gibt es eine Menge!

Erzählt uns von eurer Erfahrung als Vorgruppe der Rolling Stones.

Victoria: Es war verrückt! Wir hatten so viele Jahre lang Coversongs gespielt. Es war eine Ehre, mit ihnen zu spielen. Es ist erfrischend, diese legendären Bands zu sehen, die so leidenschaftlich bei der Sache sind, obwohl sie schon fast 80 sind! Sie hätten schon vor Jahren aufhören können, weil sie bereits „History“ gemacht haben, aber sie machen immer noch weiter. Das ist schön und war sehr inspirierend für uns.

Ihr definiert eure Musik als frei. Warum?

Victoria: Ich denke, dass heutzutage jeder zu viel über Musik nachdenkt. Als wir früher ins Studio gingen, spielten wir Musik, hatten Spaß, und wenn uns etwas gefiel, haben wir es einfach gemacht. Heute gibt es so viele Leute, die versuchen, uns Ideen aufzudrängen und uns zu sagen, was wir denken oder tun sollen. Wir müssen unseren freien Geist bewahren und Dinge tun, die uns gefallen, ohne über diesen ganzen Mist nachzudenken! Genau das ist mit Tom Morello passiert. Er kam nicht ins Studio, um uns zu sagen, was wir tun sollen. Er nahm seine Gitarre, spielte und etwas Magisches passierte. So etwas haben wir nicht geplant. Wir haben es einfach echt gehalten!

Was bedeutet es, in Italien, dem „Hauptsitz“ der katholischen Kirche, Rock’n’Roll zu spielen und über Themen wie Sex und Gender-Fluidität zu sprechen?

Victoria: Es macht einfach Spaß, was wir tun! Wenn die Leute sich über unsere Texte oder die Art und Weise, wie wir auftreten, aufregen, bedeutet das, dass es nötig war! Wenn die Leute engstirnig sind, muss vielleicht etwas in ihrem Leben passieren! (lacht)

Hattet ihr in Italien Probleme damit?

Victoria: Einige Leute kritisieren uns. Wir wurden zensiert, aber nicht verbannt. Die Leute haben immer noch eine starke Meinung zu manchen Themen, weil es ihre Angst auslöst. Es gibt in jedem Land konservative Menschen, egal ob in Italien, den USA oder einem anderen Land.

Sie haben bei der Eurovision eine andere Version von „Zitti e Buoni“ gespielt, ohne die Schimpfwörter. Wurdet ihr zensiert?

Die gesamte Band: Ja, aber wir haben die richtige Version MIT Schimpfwörtern gespielt, als wir am Ende gewonnen haben! Schön, dass ihr das bemerkt habt!

Victoria, hast du das Gefühl, dass du als Frau in der Musikindustrie eine wichtige Rolle spielen kannst?

Victoria: Ich freue mich, wenn ich sehe, dass sich kleine Mädchen zur Musik hingezogen fühlen. Ich hoffe, dass ich sie durch meine Freiheit inspirieren kann, durch die Tatsache, dass ich mich nicht um die Meinung anderer schere. Ich will mich nicht zum Opfer machen, ich tue, was ich für richtig halte. Ich hoffe, dass sie sehen und verstehen können, dass es egal ist, ob man ein Mädchen oder ein Junge ist, dass man sich so kleiden kann, wie man will, dass man sich so benehmen kann, wie man will, und dass man das spielen kann, was man spielen will.

Die Leute haben Måneskin vorgeworfen, queer-bating zu betreiben, was ist deine Antwort darauf?

Victoria : Ich würde ihnen sagen, dass das dumm ist, weil man Sexualität nicht mit der Art, wie wir uns kleiden, in Verbindung bringen muss. Es ist ein noch größeres Stereotyp zu sagen, dass ein Junge schwul ist, weil er Make-up trägt. Make-up ist geschlechtsneutral. Ich verstehe nicht, warum sich Leute darüber aufregen, wie andere Leute aussehen. Warum sollte dich das interessieren? Ich würde nie jemandem sagen, dass seine Kleidung hässlich ist!

Damiano, du bist am Ende des Videos von „Gossip“ nackt zu sehen. Wie denkst du über Nacktheit und war das eine Art Provokation?

Damiano: Ich denke nicht, dass es provokativ ist. Ich verstehe, warum es so interpretiert wird, aber für mich geht es einfach darum, dass man sich mit seinem eigenen Körper wohlfühlt. Das ist normaler als die Leute denken. Ich lese die Kommentare der Leute nicht und es ist mir eigentlich egal! (Lacht)

Wie ist dein Verhältnis zur Mode?

Damiano: Ich denke, es ist ein Pluspunkt. Wenn man gute Musik macht, kann man versuchen, mit seinem Aussehen zu experimentieren, es ist Teil der Ästhetik. Aber es sollte nie wichtiger werden als die Musik! Die Musik kommt zuerst!

Wie ist euer Verhältnis zu den sozialen Medien?

Thomas: Es ist das neue Fernsehen. Wir versuchen, unsere Musik in den sozialen Medien zu teilen, um mehr Menschen zu erreichen. Wir bleiben bei den Musikkanälen. YouTube ist mein Lieblingskanal.

Victoria: Jeden Abend, bevor er schlafen geht, schaut Thomas stundenlang YouTube! (lacht)

Thomas: Im Vergleich zu anderen Plattformen kann man dort längere Videos finden, das gefällt mir, und ich kann auch die Kommentare über die Band lesen.

Damiano: Es gibt dort eine Giftigkeit, die immer schlimmer wird, muss ich sagen. Dennoch gehört es zu unserem Job, soziale Medien zu nutzen. Sie sind jetzt Teil unseres täglichen Lebens, also sollten die Leute darüber aufgeklärt werden, wie man sie benutzt. Ich glaube, ich habe eine Art Gleichgewicht gefunden und es geschafft, die sozialen Medien auf eine gesunde Art und Weise zu nutzen. Wenn Fans über persönliche Dinge reden, kann ich wütend werden, aber wenn es um Musik geht, ist mir das eigentlich egal.

Ihr habt gesagt, dass die Teilnahme am Eurovision Song Contest eine Möglichkeit war, eure Ziele zu erreichen“ Hattet ihr einen Plan im Kopf?

Victoria: Wir hatten keinen Plan. Wir wollten einfach nur unsere Musik vor so vielen Menschen wie möglich spielen. Wir wollten reisen und unsere Helden treffen. Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut laufen würde. Es war verrückt. Wir haben uns gesagt: „Jetzt sind wir in Italien berühmt, lass uns beim Eurovision Song Contest mitmachen und in ganz Europa berühmt werden! „. Selbst wenn uns nur 10 Leute in jedem Land mögen, ist das besser als niemand!

Habt ihr eine klare Vorstellung davon, wohin ihr von hier aus gehen wollt?

Victoria: Ja! Ich denke, das Wichtigste für uns ist, weiterhin Musik zu machen und an das zu glauben, was wir tun. Und auch tausende von Shows zu spielen!

In sieben Jahren hat sich das Line-up von Måneskin nicht verändert. Erzählt uns von eurer Beziehung zueinander.

Damiano: Wir haben das Glück, dass wir nie daran arbeiten mussten, die Band zusammenzuhalten. Es ist ganz natürlich für uns: Wir haben ein gemeinsames Ziel und halten daran fest.

Was halten eure italienischen Kindermädchen von diesem Rock’n’Roll-Geschäft?

Victoria : Einige von ihnen sind cool und rock’n’rollig, andere weniger (lacht).

Ich erinnere mich, wie meins versucht hat, das Video von „Gossip“ mit meiner 17-jährigen Cousine anzusehen. Sie fragte: „Aber warum haben sie es auf YouTube gesperrt?“ Meine Cousine sagte: „Weil da Brüste und Schwänze zu sehen sind“, und sie antwortete: „Schon gut, so schlimm ist es nicht!“ (Lacht).