Måneskin: Kein Tour-Update wegen Ukraine-Krieg

Måneskin haben mitgeteilt, dass sie im Moment noch keine Updates zu ihrer verschobenen Tour geben können. Als Grund gab die Band die anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine an.

Im Januar hatten Måneskin ihre geplante Tour verschieben müssen, da die coronabedingten Kapazitätsgrenzen eine Durchführung der Tour unmöglich gemacht hatten.

Auf Twitter schrieb die Band:„Trotz unseres Wunsches, euch bis zum 1. März über die Europa- und Italien-Tour zu informieren, können wir in diesem Moment der Spannung für Europa und die ganze Welt keine neuen Daten definieren und mitteilen. Wir sind all den Menschen, die gerade vom Krieg geplagt werden, so nah wie nie zuvor.“

Despite our desire to give you updates regarding the European and Italian tour by March the 1st, we are not able to define and share the new dates in this moment of tension for Europe and for the whole world. We are closer than ever to all the people plagued by war right now. pic.twitter.com/chfec541AB

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) February 28, 2022