Weltweit ist die Anteilnahme am Schicksal der Ukraine zu spüren. Die russische Invasion wird von einer überwältigenden Mehrheit als das empfunden, was sie ist: ein ungeheuerliches Unrecht, ein Bruch des Völkerrechts und eine Bedrohung für die Demokratie. Auch etliche Künstler sowie Stars aus Film und Fernsehen wollen nicht tatenlos zusehen und melden sich mit klaren Aussagen zu Wort.

Arnold Schwarzenegger hat auf Facebook ein ausführliches Statement verfasst. Dort heißt es:

Meine Gedanken sind bei dem ukrainischen Volk. Ich bin um mehrere Interviews gebeten worden, aber ich glaube, die Nachrichten sollten sich weiterhin auf das konzentrieren, was vor Ort geschieht – auf die Tragödie, die uns das Herz gebrochen hat, und auf den Mut des ukrainischen Volkes, der uns inspiriert hat. Ich bin kein Experte für Außenpolitik, daher überlasse ich die Analyse Leuten, die klüger als ich sind. Ich weiß aber, wie es ist, nach einem Krieg in einem besetzten Land aufzuwachsen, und ich weiß, dass im Krieg und bei den Geschehnissen danach niemand gewinnt. Jeder leidet.

Der Krieg hat die Angewohnheit, neben den Verlierern auch die Gewinner zu brechen. Ich habe ukrainische Freunde und Fans und ich habe russische Freunde und Fans. Soweit ich das beurteilen kann, will keiner von ihnen das hier. Ich hoffe, dass am Ende die Vernunft siegt und dieser unnötige Krieg beendet wird, bevor zu viele Leben zerstört werden. In der Zwischenzeit stehe ich an der Seite der Menschen in der Ukraine. Ich teile euren Kummer und eure Hoffnung auf Frieden. Ihr inspiriert mich mit eurem Mut und eurer Menschlichkeit angesichts dieses Albtraums. Gott segne euch.