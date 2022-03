Måneskin: Tourtermine und Tickets für 2022 und 2023

Foto: Dave Benett/Getty Images for Aud, David M. Benett. All rights reserved.

Thomas Raggi, Victoria De Angelis, Damiano David and Ethan Torchio of Maneskin bei den BRIT Awards 2022 vor der O2 Arena 08. Februar 2022 in London, England.

Im Zuge ihrer verschobenen „LOUD KIDS-Tour“ kündigen Måneskin jetzt 48 Termine für Nordamerika und Europa an. Darunter sollen auch Konzerte in der Berliner Mercedes-Benz-Arena und in der Kölner Lanxxess-Arena, im März 2023, stattfinden.

„Wir sind begeistert, dass unsere LOUD KIDS-Tour sooooo viel lauter geworden ist – und das weltweit!! Alle unsere abgesagten Europashows werden aufgrund der Nachfrage nachgeholt. Außerdem haben wir weitere Konzerte für die Fans hinzugefügt, die keine Tickets mehr bekommen konnten“, sagten Måneskin über ihre Tour. Diese war bereits im vergangenen Jahr restlos ausverkauft. Empfehlung der Redaktion Måneskin performen Rock-Version von Billie Eilishs „Bury a Friend“

Darüber hinaus wird die italienische Rockband auch am ersten Juniwochenende beim diesjährigen Rock am Ring und Rock im Park Festival vertreten sein. Die durch die Castingshow „X Factor“ bekannt gewordene Band feierte 2018 ihr Debüt mit der Platte IL BALLO DELLA VITA.

Die Deutschlandkonzerte sollen in Berlin am 06. März und in Köln am 10. März 2023 stattfinden. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, den 25. März um 14 Uhr. Tickets findet ihr auf eventim.de.