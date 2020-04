Marianne Faithfull: Corona-Behandlung im Krankenhaus

Foto: Networking Media, Yann Orhan. All rights reserved.

Marianne Faithfull wurde in eine Londoner Notfall-Klinik eingeliefert, nachdem sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Das wurde gegenüber dem amerikanischen ROLLING STONE bestätigt.

„Marianne Faithfull wird wegen einer COVID-19-Infektion in London behandelt“, gab ihr Sprecher am Samstag bekannt. „Ihr Zustand ist stabil und die Behandlung schlägt bei ihr an. Wir hoffen, dass sie sich bald von der Krankheit erholt.“

Faithfulls langjährige Wegbegleiterin Penny Arcade teilte ROLLING STONE mit, dass die 74-jährige sich in Selbst-Isolation befunden habe, als sie sich dennoch eine Erkältung zugezogen habe. Mittlerweile habe sie sich, als bereits am Montag die Corona-Infektion festgestellt wurde, auch eine Lungenentzündung eingeholt.

Marianne Faithfull gilt als echte Überlebende. Sie hat einiges überstanden: Seit Jahrzehnten kämpft sie gegen Hepatitis C und 2016 besiegte sie den Brustkrebs.