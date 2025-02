Exklusiv: Keith Richards erinnert an Marianne Faithfull

Vor zehn Jahren, als ROLLING STONE eine Keith-Richards- Sonderausgabe für Sammler veröffentlichte, schrieb Marianne Faithfull eine bewegende Hommage an ihren Freund. „Ich mag Keith mehr als fast jeden anderen auf der Welt“, schrieb sie. Faithfull dankte dem Gitarristen der Rolling Stones in dem Schreiben für die Co-Autorenschaft von „As Tears Go By“. Der Barock-Pop-Ballade, die ihre Karriere als sanftstimmige Folksängerin im Alter von 17 Jahren begründete. Diese 1964 veröffentlichte Single war auch die erste Eigenkomposition von Richards und Mick Jagger (mit einer Co-Kreditierung an Manager Andrew Loog Oldham). Später im selben Jahr spielte Richards Akustikgitarre auf Faithfulls Coverversion von Bob Dylans „Blowin‘ in the Wind“.

Faithfull würdigte Richards in der Hommage auch dafür, dass er sie auf Bluesmusiker wie Robert Johnson und Muddy Waters aufmerksam gemacht hatte. Sowie für Merle Haggards „Sing Me Back Home“, ein Lied, das sie schließlich gemeinsam aufnahmen. Und sie lobte ihn dafür, dass er sich für sie einsetzte, als die britischen Boulevardzeitungen sie nach einer Drogenrazzia auf Richards‘ Anwesen im Jahr 1967 verfolgten. Die Stones nahmen 1971 auf ihrem Album „Sticky Fingers“ den Song „Sister Morphine“ auf, den sie zusammen mit Jagger und Richards geschrieben hatte und der von ihrem Kampf gegen Drogen handelte. „All diese gemeinsamen Erfahrungen haben uns eng verbunden“, sagte sie.

„Vierzig ist das Alter, um es zu singen, nicht 17“

Faithfulls Karriere erlebte in den späten Siebzigern und Achtzigern einen Aufschwung, nachdem sie sich auf Alben wie „Broken English“ und „Strange Weather“ an Country, New Wave, Post-Punk und Jazz herangewagt hatte, wobei letzteres ein neues Arrangement von „As Tears Go By“ enthielt. Diese Interpretation, die mit 40 aufgenommen wurde, passte zu der Art und Weise, wie sich ihre Stimme mit dem Alter vertiefte. „Vierzig ist das Alter, um es zu singen, nicht 17“, sagte sie zu Rolling Stone . In den letzten Jahrzehnten nahm sie mit Unterstützung von Künstlern wie Beck, Nick Cave und PJ Harvey Alben auf und überarbeitete den Song im Alter von 71 Jahren mit Warren Ellis für ihr Album Negative Capability von 2018.

Als Faithfull letzten Monat starb, postete Richards ein Foto der beiden. Mit einer kurzen Nachricht, in der er seiner Familie sein tief empfundenes Beileid aussprach. In einem neuen Interview mit ROLLING STONE spricht der Gitarrist, der angibt, mit Jagger darüber zu sprechen, dieses Jahr wieder ins Studio zu gehen, über den Verlust seiner lieben Freundin. „Ich habe schon eine ganze Weile gewusst und erwartet, dass [sie gestorben ist]“, sagt er. „Es ging ihr nicht gut. Es ist eine sehr traurige Sache.“ In seiner eigenen Würdigung sagt Richards, dass er sich immer an ihre Beharrlichkeit erinnern wird.

Hier ist Richards, der sich mit seinen eigenen Worten an Faithfull erinnert.

„Sie war sehr selbstsicher“

„Marianne war eine großartige Freundin und eine sehr starke Frau. Es war interessant, sie über die Jahre aufwachsen zu sehen. Als ich sie das erste Mal traf, war sie gerade aus dem Kloster [St. Joseph’s Roman Catholic Convent School] entlassen worden. Mick und ich sahen uns an und sagten: „Ist es das, was sie hinter diesen Mauern haben, Mann?“ [lacht.]

Sie wurde von Andrew Oldham geleitet, der anfangs der Manager der Stones war. Er sagte zu Mick und mir: „Hört mal, wir brauchen unbedingt Songs, wenn wir hier etwas erreichen wollen. Ich meine, schaut euch die Beatles an.“ Ich sagte: „Ja, aber wir sind eine Bluesband.“ Andrew sagte: „Geht heute Nacht in die Küche, ich schließe euch ein. Und warte ab, was euch einfällt.“ Und ich sage: „Na gut.“ „Viel Glück.“ Wir haben uns die Nacht in dieser Küche um die Ohren geschlagen und tatsächlich „As Tears Go By“ geschrieben.

Am nächsten Tag spielten wir es Andrew vor und er sagte: „Okay.“ Innerhalb einer Woche spielte er mir einen Dub von Marianne vor, die es sang, und ich sagte: „Wow, das ging aber schnell. Wer ist dieses Mädchen?“ Und Andrew stellte uns einander vor.

Marianne hatte damals eine sehr reine, sehr untrainierte Stimme, was großartig ist

Sie hatte überhaupt keine Erfahrung mit Aufnahmen. Aber sie ging sehr selbstbewusst an die Sache heran. Und meisterte sie. Sie war sehr selbstsicher. Und dann sahen Mick und ich uns an und sagten: „Wenn das Songwriting ist, dann lass uns mehr davon machen.“

Marianne hatte damals eine sehr reine, sehr untrainierte Stimme. Was großartig ist. Sie hatte eine Form von Aufrichtigkeit, die sie immer beibehielt. Auch als sich ihre Stimme im Laufe der Jahre veränderte. Sie meinte immer, was sie tat. Sie liebte es. Aber sie hatte nichts von dieser Art Showbiz-Seite, die einem im Weg stehen kann. Wenn man sich ihre erste Platte anhört, ist ihre Stimme unglaublich rein und einfach. Aber sie hatte genau den richtigen Biss. Sie wusste, was sie damit machen konnte.

Es war schwer, Marianne zu widersprechen. Zum Glück hatte ich keinen Grund dazu. Aber andere Leute, die es taten, waren wirklich nicht begeistert. Sie war auch sehr lustig. Und es gab absolut keine Anmaßung bei ihr, was bei solchen Sängern manchmal sehr schwer zu glauben ist.

Einige Jahre später, als sie mit Mick zusammenlebte, wurden wir sehr gute Freunde. Ich habe mich nach der Verhaftung in Redlands für sie eingesetzt [als die Boulevardpresse berichtete, dass sie nackt in Richards‘ Haus aufgefunden worden war]. Weil es unfair war, auf der Dame herumzuhacken. Und außerdem war es mein verdammtes Haus. Sie war einfach nur zufällig dort. Sie hatte nichts damit zu tun. Und ich fand das einfach ein bisschen unfair. Ich hatte das Gefühl, dass ich das tun musste.

Sie hatte ein großartiges Ohr für Musik

Ich habe sie immer gesehen, wenn ich vorbeikam, um Mick abzuholen, um ins Studio zu gehen. Sie feilte damals an ihren Fähigkeiten als Songwriterin, weil sie Mick auch Seiten mit Ideen für Songs zuwarf. Marianne war immer bereit, sich alles anzuhören. Sie hatte ein großartiges Ohr für Musik. Mochte gute Folkmusik und Jazz sehr. Sie war immer neugierig.

Es gibt eine Art Ader von Marianne, die sich durch eine bestimmte Anzahl von Sixties-Songs der Stones zieht. Sie steckt definitiv irgendwo dahinter. Ich kann ihren Einfluss in „You Can’t Always Get What You Want“ und einigen Songs aus der Zeit von Beggars Banquet hören. „Sister Morphine“ [der von ihr mitgeschriebene Song aus Sticky Fingers] war so gut wie fertig, als ich dazu kam. Als ich ihn hörte, dachte ich: „Jetzt legt sie richtig los.“ Sie hatte ihre Momente mit dem Teufel. Aber andererseits ist es wahrscheinlich einer der besten Dope-Songs, die es gibt. Es ist auch ein wunderschönes Bild.

Ich würde sagen, dass sie mit [1979] Broken English begann, ihre eigenen Aussagen als Künstlerin zu machen. Liebte Broken English. Ich hatte eine Weile nichts von ihr gehört. Aber als ich das hörte, dachte ich: „Marianne ist zurück. Das ist cool.“ Ich hatte jahrelang nicht viel von ihr gesehen oder gehört. Ich wusste nie, wann ich ihr über den Weg laufen würde. Plötzlich war sie da und ‚Oh, Marianne ist hier.‘ Sie war einfach immer eine coole Freundin im Hintergrund. Und ich habe sie immer dafür bewundert, dass sie diesen Job als Frau angenommen hat. Besonders in den Sechzigern, Siebzigern und Achtzigern. Sie ist ein sehr mutiges Mädchen. Ich meine, Himmel, ich habe sie 1996 im Rainbow Room neben Darlene Love singen sehen. Fand es unglaublich mutig von Marianne, das zu tun.

Ich habe die anderen Versionen von „As Tears Go By“, die sie aufgenommen hat, nicht gehört, aber ich verstehe, was sie meinte [als sie sagte, dass das Lied für eine ältere Person zum Singen ist]. Man könnte die junge Version machen und das Lied altert mit.

Sie war ein großartiges Mädchen. Ich werde sie sehr vermissen

Ich habe eine Version von Merle Haggards „Sing Me Back Home“ mit ihr [im Jahr 2007] als Overdub aufgenommen. Hatte gehört, dass sie es aufgenommen hatte. Und sie schickten mir das Band, und ich habe es als Overdub aufgenommen. Weil sowohl Marianne als auch ich Merle Haggard lieben. Dieses Lied war ein fester Bestandteil bei Gram [Parsons] und mir. Wir liebten Merle auch.

Das letzte Mal habe ich vor ein paar Jahren mit Marianne gesprochen, wahrscheinlich 2022. Das letzte Mal, als wir in England auf Tour waren. Aber so waren Marianne und ich im Grunde immer. Wir haben uns immer nur kurz gesehen. Sie war ein großartiges Mädchen. Ich werde sie sehr vermissen.

Sie sollte als Marianne Faithfull in Erinnerung bleiben. Sie war eine absolut einzigartige Persönlichkeit, die ihren eigenen Weg ging. Und ich denke, sie sollte stolz auf das sein, was sie getan hat.