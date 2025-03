Marianne Faithfull: Posthume EP für April angekündigt

Marianne Faithfull ist am 30. Januar mit 78 Jahren verstorben. Jetzt wurde eine posthume EP für den 12. April angekündigt. „Burning Moonlight“, so heißt das Projekt, soll vier Songs umfassen und zunächst als Vinyl in limitierter Auflage erhältlich sein. Das Releasedatum ist der „Record Store Day“, der internationale Tag unabhängiger Plattenläden. Etwa zwei Monate später, am 6. Juni, werden die Songs auch digital erhältlich sein. Der Titeltrack erschien bereits am 14. März.

Eine Mischung aus Pop und Folk

Die neuen Songs führen auf die musikalischen Wurzeln der Sängerin zurück, insbesondere im Hinblick auf ihre beiden ersten Alben, die 1965 am selben Tag erschienen sind. „Uncut“ zufolge erklärt Andrew Batt, der Produzent der Platte: „Eine Seite der EP sollte von ihrem ersten Pop-Album „Marianne Faithfull“ inspiriert sein, während die andere Seite ihre Folk-Wurzeln auf „Come My Way“ ehren sollte.“

„Burning Moonlight“ soll als einer der Popsongs die EP eröffnen. In der Ballade erzählt die Sängerin von Widerstandskraft und Akzeptanz. Der darauffolgende Track „Love is“ soll „aufmunternd“ klingen und an den Pop-Sound der 60er Jahre erinnern. Faithfulls Enkel, Oscar Dunbar, habe den Song zusammen mit ihr geschrieben. Die nächsten beiden Lieder, „Three Kinsmen Bold“ und eine Neuinterpretation von „She Moved Thru’ The Fair“, sollen die traditionellere Seite der EP bilden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Neue Musik mit Erinnerungen an die Vergangenheit

Marianne Faithfull hat nach Fertigstellung des Projekts wohl selber gesagt: „Es ist ein guter Zeitpunkt, um zurückzublicken. Es hilft mir, mich an all die Dinge zu erinnern, die ich getan habe. Ich kann nicht behaupten, dass ich ein besonders nostalgischer Mensch bin, aber ich genieße diese Zeit der Reflexion.“

Die EP wurde neben Andrew Batt von Rob Ellis, Oscar Dunbar und Head produziert. Letzterer arbeitete bereits 2004 mit Faithfull an ihrem Album „Before the Poison“ zusammen. „Ich bin so froh, dass wir eine Zeit gefunden haben, in der Marianne sich wieder in der Lage fühlte, zu schreiben und zu singen“, sagte er laut „Uncut“. „Als sie mich bat, diese Songs zu produzieren, waren wir uns alle bewusst, dass ihre Gesundheit die Dinge schwierig gemacht hatte, aber in wahrer Marianne-Manier hielt sie durch, und ich denke, wir waren in der Lage, wieder eine neue Richtung einzuschlagen – etwas, das sie während ihrer langen Karriere immer versucht hat, zu erreichen.“

Die EP wurde ursprünglich bereits für vergangenen Februar angekündigt. Aufgrund von Marianne Faithfulls Tod am 30. Januar 2025 jedoch verschoben. Die Künstlerin war das „It-Girl“ der 60er Jahre und legte nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Singer-Songwriterin gleich eine zweite Karriere hin.