Am 4. März 2022 veröffentlichen die britischen Prog-Ikonen Marillion ihr 20. Studioalbum: „An Hour Before It’s Dark“. Darauf nehmen sich Sänger Steve Hogarth und Kollegen Themen wie dem Klimawandel und der Corona-Pandemie an, geben sich musikalisch aber optimistischer und hymnischer als auf dem Vorgänger „F.E.A.R.“.

ROLLING STONE sprach mit Steve Hogarth über den Arbeitsprozess der Band, seinen Podcast „The Corona Diaries“, seine Bekanntschaft mit Neil Armstrong und die Klimakatastrophe.

Marillion: Steve Hogarth im Interview