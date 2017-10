Schießerei bei Konzert in Las Vegas – zwei Tote

Während eines Konzerts am Samstag (30. September) in New York stürzte plötzlich ein Teil der Bühne auf Marilyn Manson ein. Ein Fan hat den Moment auf Video festgehalten.

Feierliche Eröffnung von The Venue Berlin – mit Balbina und Lars Eidinger

The Venue Berlin will Innovationen an der Schnittstelle von Musik, Technologie und Entwicklung vorantreiben. Am Donnerstag (28. September) fand die große Eröffnungsparty statt.