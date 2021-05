Weitere Frau verklagt Marilyn Manson wegen sexuellen Missbrauchs

In einem Facebook-Beitrag verurteilt die Hole-Frontfrau das geplante Serienprojekt über die skandalöse Ehe von Pamela Anderson und Tommy Lee.

Courtney Love hat sich in einem entrüsteten Facebook-Beitrag am Dienstag, den 17. Mai zu der neuen Hulu-Serie „Pam & Tommy“ geäußert und das Projekt als „fucking unverschämt“ bezeichnet. Das geplante Serien-Projekt soll sich auf die leidenschaftliche, aber toxische Ehe zwischen „Baywatch“-Schauspielerin Pamela Anderson und Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee konzentrieren, die nach nur vier Tagen des Kennenlernens im Jahr 1995 heirateten und sich im Jahr 1998 wieder scheiden ließen. Auch soll der Fokus der Show auf dem Sextape liegen, welches das Paar in ihren Flitterwochen aufgenommen hatte und das nach einem Diebstahl ungewollt an die Öffentlichkeit kam. „Es hat das Leben meiner…