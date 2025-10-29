Till Lindemann in Leipzig: Drei Premieren und wieder mal Proteste
Till Lindemann bot in Leipzig das gewohnte Programm – davor kam es erneut zu Protesten
Till Lindemann zurück auf der Bühne: Der Rammstein-Sänger trat am 29. Oktober 2025 in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig auf. Vor dem Konzert gab es erneut Proteste, drinnen dominierte eine wie gewohnt imposant inszenierte Bühnenshow mit mehreren Live-Premieren.
Till Lindemann: Drei Premieren auf der Setlist
Lindemann präsentierte in Leipzig eine 18 Titel umfassende Show – mit drei Live-Premieren. Nach dem Intro „Meine Welt“ und dem brachialen „Fat“ folgte erstmals live zum ersten Mal „Und die Engel singen“. Später im Set kamen mit „Prostitution“ und „Übers Meer“ zwei weitere Stücke hinzu, die bisher noch nie aufgeführt worden waren.
Zu den weiteren Programmpunkten zählten „Golden Shower“, „Allesfresser“, „Praise Abort“ und „Platz Eins“ – letzteres zum ersten Mal seit 2020 wieder mit der großen Weltkugel-Requisite. Auch „Tanzlehrerin“ feierte nach längerer Pause ihr Bühnen-Comeback. Als Zugabe spielten Lindemann und Band ein gekürztes Medley aus „Fish On“, „Übers Meer“ und „Knebel“, als Finale gab’s „Ich hasse Kinder“.
Proteste vor Konzertbeginn
Wie unter anderem die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet, formierte sich am Mittwochabend erneut Widerstand gegen Till Lindemann. Bereits vor wenigen Tagen war es aufgrund seiner Teilnahme beim Leipziger Opernball zu Protesten gekommen, wenige Tage davor sorgte auch eine gemeinsame Autogrammstunde mit Joey Kelly für Furore – diese wurde wegen Sicherheitsbedenken sogar verlegt.
Till Lindemann – Setlist Leipzig, 29. Oktober 2025 (Quarterback Immobilien Arena)
1. Meine Welt (Intro only)
2. Fat
3. Und die Engel singen (Live-Premiere)
4. Schweiß
5. Altes Fleisch
6. Golden Shower
7. Sport frei
8. Tanzlehrerin (erstmals seit 2023 wieder gespielt)
9. Blut
10. Allesfresser
11. Prostitution (Live-Premiere)
12. Praise Abort
13. Platz Eins (erstmals mit Weltkugel seit 2020)
14. Du hast kein Herz
15. Skills in Pills
Zugabe:
16. Fish On / Übers Meer / Knebel (alle teilweise gespielt, „Übers Meer“ Live-Premiere)
17. Ich hasse Kinder
18. Home Sweet Home