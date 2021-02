So reagiert Marilyn Manson auf die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn

Armie Hammer hat ein Statement veröffentlicht, in dem er die Anschuldigungen als „Bullshit“ bezeichnet.

Armie Hammer sieht sich mit einem Sex-Skandal konfrontiert: Im Netz sind Screenshots von angeblichen Privatnachrichten mit ihm und einer anderen Person aufgetaucht. Der Schauspieler, der unter anderem für seine Hauptrolle im Film „Call Me By Your Name“ bekannt ist, hat umgehend reagiert – in einem Statement erklärte er, nicht wie geplant im Film „Shotgun Wedding“ an der Seite von Jennifer Lopez zu spielen. Screenshots sollen gefälscht sein Am vergangenen Wochenende (10. Januar) sind Direktnachrichten veröffentlicht worden, die angeblich von seinem Instagram-Account gesendet wurden. Darin soll Armie Hammer über gewaltvolle Sexfantasien, einem Sklaven-Fetisch und Kannibalismus gesprochen haben. Der Instagram-Account, auf dem…