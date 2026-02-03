Neil Gaiman veröffentlicht ein neues Dementi zu Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens

Neil Gaiman hat weiterhin die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens bestritten und bezeichnete sie als „Verleumdungskampagne“, wobei er behauptete, es gäbe „E-Mails, Textnachrichten und Videobeweise, die ihnen eindeutig widersprechen“.

In einer neuen, ausführlichen Erklärung, die Gaiman am Montag, dem 2. Februar, auf Bluesky teilte, sagte der Autor von „Good Omens“, es sei „ein zeitweise alptraumhaftes eineinhalb Jahre“ gewesen, und erwähnte auch ein neues Schreibprojekt, an dem er arbeite. „Diese Anschuldigungen, insbesondere die wirklich reißerischen, wurden von Menschen verbreitet und verstärkt, die viel mehr an Empörung und Klicks auf Schlagzeilen interessiert zu sein schienen als daran, ob die Dinge tatsächlich passiert sind oder nicht. (Sind sie nicht.)“, sagte Gaiman in seinem ersten öffentlichen Kommentar zu den Vorwürfen seit fast einem Jahr.

Vorwürfe und rechtliche Schritte

Im Jahr 2024 beschuldigte Scarlett Pavlovich, eine ehemalige Nanny, die im Februar 2022 für Gaiman und seine damalige Ehefrau Amanda Palmer in Neuseeland zu arbeiten begann (das Paar finalisierte seine Scheidung später in jenem Jahr), Gaiman des sexuellen Missbrauchs und Menschenhandels, wobei die letztere Anschuldigung auch Palmer einschloss. Pavlovich verklagte das Paar, nachdem sie ihre Geschichte mit dem „New York Magazine“ geteilt hatte, in dem acht weitere Anklägerinnen Gaimans für diese Geschichte sprachen.

Im März letzten Jahres reichten Gaimans Anwälte einen Antrag auf Abweisung der von Pavlovich eingereichten Klage wegen sexueller Übergriffe ein und bezeichneten sie als „Fantastin, die eine Geschichte des Missbrauchs erfunden hat“, wobei sie in ihrer Einreichung Textnachrichten beifügten, die ihrer Aussage nach „in Pavlovichs eigenen Worten demonstrieren, dass unsere Beziehung einvernehmlich war“.

Im Oktober wies ein Richter in Wisconsin die von Pavlovich eingereichte Klage wegen sexueller Übergriffe ab, mit der Begründung, der Fall sollte in Neuseeland eingereicht werden, wo der angebliche Übergriff stattgefunden haben soll. Pavlovichs Anwälte haben Berufung eingelegt. Es ist unklar, ob der Fall von Pavlovich und ihrem Team nach Neuseeland gebracht wird.

Vertreter von Pavlovich reagierten nicht unmittelbar auf die Anfrage des ROLLING STONE nach einem Kommentar. Ein Vertreter von Palmer lehnte einen Kommentar ab.

In seiner Erklärung am Montag sagte Gaiman, er sei „erstaunt“ darüber, wie viel von der Berichterstattung über die Vorwürfe „einfach eine Echokammer war und wie die tatsächlichen Beweise abgetan oder ignoriert wurden“.

Folgen für Gaimans Karriere

Gaiman hat alle Vorwürfe gegen ihn bestritten. Seitdem wurde er von mehreren Projekten abgesetzt, die auf seiner Arbeit basieren, darunter „Anansi Boys“ und die letzte Staffel von „Good Omens“ auf Amazon. Dark Horse Comics stornierte auch die Pläne, die letzte Ausgabe der Comic-Serie „Anansi Boys“ zu veröffentlichen. Der Autor war auch bei der Presse für die letzte Staffel von „The Sandman“ auf Netflix abwesend, und die Entwicklung von „The Graveyard Book“ wurde ebenfalls eingestellt.