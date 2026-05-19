Mark Fuhrman, Detective im O.J.-Simpson-Fall, mit 76 gestorben

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Mark Fuhrman, der frühere Detective der Los Angeles Police Department, der durch den O.J.-Simpson-Prozess zur umstrittenen Figur wurde, ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Das Leichenschauamt des Kootenai County bestätigte, dass er am 12. Mai starb. Angaben zur Todesursache lagen zunächst nicht vor.

Fuhrman gehörte zu den leitenden Ermittlern im Fall Simpson, nachdem die Ex-Frau des ehemaligen Football-Stars, Nicole Brown, und ihr Freund Ron Goldman erstochen aufgefunden worden waren. Der von den Medien als „Prozess des Jahrhunderts“ bezeichnete Fall zählt zu den berüchtigtsten Gerichtsverfahren der amerikanischen Geschichte und erstreckte sich von 1994 bis 1995.

Der blutige Handschuh

Fuhrman entdeckte auf Simpsons Grundstück den berühmten „blutigen Handschuh“ und geriet im Prozess massiv unter Beschuss, als ein Tonband von 1985 auftauchte, auf dem er damit prahlte, Schwarze misshandelt zu haben, und dabei das N-Wort verwendete. Simpsons hochkarätig besetztes „Dream Team“ aus Starverteidigern stellte Fuhrmanns Glaubwürdigkeit infrage und machte seinen rassistischen Sprachgebrauch zum zentralen Angriffspunkt – ein Wendepunkt im Verfahren, der die Jury maßgeblich beeinflusste und schließlich zum Freispruch Simpsons beitrug.

Die Verteidigung behauptete, Fuhrman habe den Handschuh aus rassistischen Motiven heraus platziert – was Fuhrman bestritt.

Nachdem eine Jury in Los Angeles Simpson vom Vorwurf des Mordes an Nicole Brown und Goldman freigesprochen hatte, bekannte sich Fuhrman in einem Meineidverfahren schuldig – er hatte unter Eid ausgesagt, nie einen rassistischen Begriff verwendet zu haben – und wurde auf Bewährung entlassen. Im August 1995, noch während der Prozess lief, quittierte er den Dienst bei der LAPD und wurde anschließend True-Crime-Autor sowie Kommentator bei Fox News.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert…