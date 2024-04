Weißes Haus reagiert auf O.J. Simpsons Tod

O.J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Seine Familie gab seinen Tod am Donnerstag (11. April) bekannt und erklärte, er sei den Folgen seiner Krebserkrankung erlegen. Simpson schrieb nicht nur als Sportler, sondern auch als Angeklagter eines Mordprozesses Geschichte. Neben zahlreichen Berühmtheiten hat sich nun auch das Weiße Haus zu seinem Ableben geäußert.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sprach Simpsons Tod am Donnerstag während einer Pressekonferenz an, nachdem sie von einem Reporter danach gefragt wurde. Sie sagte: „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie. Und ich sage das, weil ich weiß, dass sie um etwas Privatsphäre gebeten haben – und wir werden das respektieren.“ Zu den Familien der Opfer äußerte Jean-Pierre sich allerdings nicht.

Die noch lebenden Verwandten von Simpsons mutmaßlichen Mordopfern, seine ehemalige Ehefrau Nicole Brown Simpson und ihr Bekannter Ron Goldman, konzentrieren sich auf ihre verstorbenen Angehörigen. Goldmans Vater hat am Donnerstag zum Tod des Footballstars gesagt: „Dies ist für uns nur eine Erinnerung daran, wie lange Ron schon weg ist, wie sehr wir ihn vermisst haben und nichts weiter als das.“

Er fügt hinzu: „Das ist das einzige, was heute wichtig ist. Es ist der Schmerz von damals bis heute. Es gibt nichts, was heute wichtiger ist als der Verlust meines Sohnes und der Verlust von Nicole. Nichts ist wichtiger als das.“