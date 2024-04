O.J. Simpson hat Geheimnis um sein Gehirn mit ins Grab genommen

Am Donnerstag, dem 11. April, verkündete die Familie von O.J. Simpson auf X (Twitter) dessen Tod im Alter von 76 Jahren. „In dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, dass Sie ihre Wünsche nach Privatsphäre und Gnade respektieren“, heißt es in der Bekanntgabe. Wie nun Simpsons langjähriger Anwalt Malcolm LaVergne berichtete, wurde der ehemalige Football-Star am Mittwoch (17. April) gegen 10:00 morgens Ortszeit in Las Vegas eingeäschert.

Keine Gehirnspende an die Forschung

Wie die „New York Post“ mitteilte, sollen Simpsons Angehörigen strikt gegen eine Untersuchung seines Gehirns auf Schäden durch Sport gewesen sein. Ursprünglich gab es Gerüchte, sein Gehirn soll an die Forschung gespendet werden. Der Grund sei eine geplante Untersuchung zu CTE (Chronisch Traumatische Enzephalopathie). Es handelt sich dabei um eine seltene Demenzerkrankung, die durch wiederholte Kopfverletzungen entstehen kann, wie es bei einem Football-Spieler wie Simpson der Fall sein könnte. Sein Anwalt betonte jetzt: „O.J. wollte, dass sein gesamter Körper eingeäschert wird, damit seine Kinder tun können, was sie für richtig halten.“ Laut Malcolm soll die Einäscherung in Anwesenheit einiger nahestehender Personen erfolgt sein.

Simpson starb an Prostatakrebs

Bereits im Mai 2023 verkündete Simpson auf X (Twitter), dass er schwer erkrankt sei. Diagnose: Prostatakrebs. Zu diesem Zeitpunkt schien bereits keine entscheidende Therapie mehr möglich gewesen zu sein. Sein Gesundheitszustand hatte sich trotz seines achtsamen Alltags in den letzten elf Monaten erheblich verschlechtert. Er musste über sechs Monate hinweg immer wieder ins Krankenhaus und hatte sich zusätzlich kurzzeitig eine Lungenentzündung zugezogen. Letzter Ausweg: Die Pflege im Hospiz. Nach einem nochmaligen Aufenthalt in einer Spezialklinik wurde er vorzeitig in häusliche Pflege unter Hospiz-Bedingungen entlassen. In seinen letzten Tagen verlor er immer wieder das Bewusstsein, bevor ein Familienmitglied den Notfalldienst anrief, der nur noch sein Ableben feststellen konnte.

Vom Sport-Star zum Straftäter

Zu seinen aktiven Zeiten beim Football-Team Buffalo Bills galt O.J. Simpson als schnellster und wendigster Offensiv-Spieler seiner Zeit. Er erfreute sich in der Öffentlichkeit an großer Beliebtheit. Ein allseits beliebter Afro-Amerikaner, der Mega-Erfolge in einer weißen Gesellschaft feierte. Bis zum 12. Juni 1994, als er beschuldigt wurde, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson sowie ihren neuen Freund Ronald Goldmann umgebracht zu haben.

Seine Flucht wurde von den Hubschraubern der Privat-Stationen live mitgeschnitten. 1995 wurde er von den Geschworenen in einem spektakulären Strafprozess freigesprochen. In einem späteren Zivilverfahren wurde er dennoch für den Mord verantwortlich gemacht und zu einer Entschädigung von mehr als 33 Millionen Dollar verurteilt.

2008 wurde er wegen bewaffneten Raubüberfalls und Körperverletzung zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt. Bereits 2021 durfte er das Gefängnis als freier Mann wieder verlassen.