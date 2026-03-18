Brendan Carr, der speichelleckende Bürokrat Trumps

An einem Samstag im vergangenen August schaltete ich wie üblich das Yankees-Spiel ein – und hörte die Kommentatoren plötzlich einen überraschenden Gast interviewen: Brendan Carr, den Vorsitzenden der Federal Communications Commission. Das war seltsam. Es ist nicht ungewöhnlich, dass legendäre Spieler oder Filmstars in die Kommentatorenkabine kommen, um für eine Wohltätigkeitsauktion zu werben. Aber ein Regierungsbeamter, den im Stadion niemand erkannt hätte, selbst wenn er nackt auf dem Jumbotron aufgetaucht wäre – das war ein noch nie dagewesener Auftritt.

Warum wurde Carr diese Ehre zuteil – nachdem er obendrein den Eröffnungswurf gemacht hatte? Weil das Yankees-Sendernetz YES zu diesem Zeitpunkt in einem seit Langem schwelenden Streit mit Comcast steckte, das von den Fans mehr Geld für die Übertragungen verlangen wollte. Carr, ein scharfer Kritiker von Comcasts „DEI“-Politik, hatte beschlossen, die Yankees zu unterstützen, deren Führungsriege Donald Trump nahesteht. In seinem halbinningslangen Interview wirkte Carr blass und umgänglich, ein netter Kerl ohne erkennbaren Grund für seine Anwesenheit. Aber genau darum ging es.

Kein anderer FCC-Vorsitzender in Erinnerung hätte seinen Einfluss so schamlos ausgespielt oder sich so öffentlich in der Schmeichelei gesonnt. (Ehrlich gesagt erinnert sich sowieso niemand an FCC-Vorsitzende; man könnte wahrscheinlich keinen weiteren nennen, selbst wenn ich Fotos zeigen würde.) Aber anders als seine Vorgänger ist Carr nicht bloß ein weiterer Unternehmensanwalt, dem es um Lizenzvergaben geht und der Eingriffe in die Meinungsfreiheit scheut. Er ist ein kultureller Schadensregulierer, ein blasser, leise sprechender Agent von Trumps Rachefeldzug.

Trumps gefährlichster Funktionär

Wenn man den gefährlichsten Funktionär in Trumps kleinem Höllenkreis benennen müsste, hätte man die Qual der Wahl: Stephen Miller, Kristi Noem, Pam Bondi. Aber Brendan Carr sollte man nicht unterschätzen. Sein Erbe des Schreckens könnte sich als das dauerhafteste erweisen.

Erst diese Woche, nachdem Trump die Medien wegen ihrer Berichterstattung über den Iran attackiert hatte, loggte sich Carr umgehend in sein X-Konto ein und drohte damit, den Sendelizenzen der Rundfunknetzwerke zu entziehen, sollten sie ihre „Falschmeldungen und Nachrichtenverzerrungen“ nicht einstellen. Sein Post – der fast wie eine Imitation des Chefs klang, bis hin zum abschließenden Ausrufezeichen – brachte ihm ein öffentliches Schulterklopfen von Trump ein, der die erschreckende Möglichkeit ins Spiel brachte, Sender wegen Hochverrats strafrechtlich zu verfolgen.

Carr brauchte nicht viel Überzeugungsarbeit. Neben der Untersuchung von Sendern wegen ihrer Diversitätspolitik und „Nachrichtenverzerrung“ hat Carr die „Equal Time“-Doktrin der FCC auf Morgen- und Late-Night-Shows ausgeweitet und Konsequenzen angedroht, wenn dort Demokraten interviewt werden. Er segnete den Deal ab, durch den Skydance Paramount, die Muttergesellschaft von CBS, übernahm – allerdings erst, nachdem das Unternehmen zugesagt hatte, seinen Nachrichtenbereich von liberaler Schlagseite zu befreien. Außerdem drängte er ABC dazu, Jimmy Kimmel vorübergehend vom Bildschirm zu nehmen. („Wir können das auf die harte oder auf die sanfte Tour machen“, sagte Carr damals und lieferte damit die Replik aus jedem schlechten Gangsterfilm.) Er hat Sendern gedroht, die weiterhin ihre Interviews schneiden – eine Praxis, die bislang unter dem Namen „Journalismus“ bekannt war.

„[Carr] hat Sendern gedroht, die weiterhin ihre Interviews schneiden – eine Praxis, die bislang unter dem Namen ‚Journalismus‘ bekannt war.“

Propaganda im Staatsauftrag

Jüngst hat Carr Direktiven erlassen, wie die amerikanischen Medien den 250. Geburtstag der Nation zu feiern hätten. Er „empfiehlt“, dass TV-Sender den Tag mit der Nationalhymne oder dem Treuegelöbnis beginnen und „Amerika-freundliche Inhalte“ ausstrahlen, die „staatsbürgerliche Bildung, Nationalstolz und unsere gemeinsame Geschichte fördern“. Das klingt, als hätte jemand eine KI gebeten, ein nordkoreanisches Kommuniqué zu verfassen.

Unweigerlich haben Carrs Angriffe auf Nachrichtenmedien und Tech-Plattformen Vergleiche mit einigen der berüchtigtsten repressiven Bewegungen der Geschichte hervorgerufen – einschließlich der berüchtigtsten von allen: dem Dritten Reich. Nach dem Kimmel-Eklat merkte Ty Cobb, einer von Trumps früheren Anwälten, an, dass die Nazis 1939 Komiker aus dem Rundfunk verbannten. Der Satiriker Gene Weingarten betitelte einen Substack-Beitrag: „Goebbels fährt einen Carr.“

Ich persönlich halte nicht viel von Nazi-Vergleichen in der Politik. Davon gab es in den Jahren unter George W. Bush reichlich, und es wirkte immer hysterisch auf mich. Ich halte Carr sicher nicht für einen amerikanischen Goebbels. Ich sehe keinerlei Belege dafür, dass er so grausam oder so raffiniert wäre.

Der Karrierist im Kostüm

Nein, der einzige Nazi, an den Carr mich denken lässt, ist ein durch und durch fiktiver – nämlich Golo Thomsen, der Protagonist in Martin Amis‘ brillantem Roman „The Zone of Interest“. (Vielleicht haben Sie die eindringliche Verfilmung gesehen, die sehr frei auf dem Buch basiert.) Thomsen, ein Nazi-Offizier in Auschwitz, hegt keinen besonderen Eifer beim Töten von Juden und macht sich kaum Gedanken über das Morden ringsum. Sein eigentlicher Antrieb – zumindest bis er sich in die Frau des Lagerkommandanten verliebt – ist es, den Chef zu beeindrucken und sich einen besseren Posten zu sichern.

Das war Amis‘ eigentliche These: dass die niedrigsten Formen der Unterdrückung meist das Werk unsicherer Bürokraten sind. Sein Thomsen ist kein Monster. Er ist ein Karrierist.

In den Jahren unmittelbar nach der Pandemie, als Carr noch ein einfaches FCC-Mitglied war, setzte er sich für politische Satire ein und nannte sie „eine der ältesten und wichtigsten Formen der freien Meinungsäußerung“. Im Jahr 2021 erklärte er in einer Pressemitteilung als Reaktion auf linken Mediendruck: „Die Entscheidung einer Redaktion darüber, welche Geschichten sie berichtet und wie sie diese rahmt, sollte außerhalb der Reichweite jedes Regierungsbeamten liegen, nicht von ihnen ins Visier genommen werden.“ Er hatte damit, natürlich, zu hundert Prozent recht.

Vom Freiheitsverfechter zum Vollstrecker

Doch dann wurde Carr beauftragt, einen Abschnitt für das zu schreiben, was als „Project 2025“ bekannt wurde – und bald war er ein aufsteigender Offizier in Trumps Reich der kleinlichen Rache. Er spielte den Vollstrecker, während der Chef Barzahlungen von ABC und CBS einstrich, „Vergleiche“ für Klagen, die so offensichtlich haltlos waren, dass kein Richter in Amerika sie zur Verhandlung zugelassen hätte. (Na ja, vielleicht Aileen Cannon.) Carr scheint die ganze Aufmerksamkeit zu genießen. Wie Golo Thomsen ahmt er den großen Chef nach, wiederholt seine Beschwerden, buhlt um Lob. Wenn dabei ein paar Late-Night-Shows kastriert werden, haben die es ohnehin verdient.

Carr versucht nicht, die amerikanischen Medien in den finsteren Abgrund staatlicher Unterdrückung zu stürzen. Aber wissen Sie – er versucht es auch nicht nicht.

„Carr versucht nicht, die amerikanischen Medien in den finsteren Abgrund staatlicher Unterdrückung zu stürzen. Aber wissen Sie – er versucht es auch nicht nicht.“

Konservative Medienkritik und ihre Grenzen

Ich war schon immer empfänglicher – mehr als die meisten meiner Kollegen – für die althergebrachte konservative Kritik an den Mainstream-Medien. (Ich bin alt genug, um den Stoßstangenaufkleber von 1988 zu kennen: „Ärgert die Medien, wählt Bush.“) Trotz all des Jammerns unter Demokraten über „Bothsidesism“ und „False Equivalency“ (dumme Klischees, bei denen mir die Zähne wehtun) ist es eine Tatsache, dass Redaktionen schon immer kulturell und reflexartig links waren. Wir sind größtenteils in denselben Städten aufgewachsen, haben dieselben Universitäten besucht und dieselben Orthodoxien verinnerlicht.

Vielleicht erklärt das, warum wir als Branche in der Verteidigung der Meinungsfreiheit auf dem Höhepunkt der sogenannten „Cancel Culture“ so kläglich versagt haben. Zu viele Karrieren wurden gedankenlos ruiniert, weil praktisch niemand auf der Linken – Medien, Universitäten, die ACLU – bereit war, zu den grundlegendsten Prinzipien der freien Meinungsäußerung zu stehen, wenn das bedeutete, als rassistisch oder sexistisch abgestempelt und zum Sensibilitätstraining geschickt zu werden. Das war Trumps stärkste Anklage gegen die Linke und die Medien im Besonderen, und sie trug nicht unwesentlich dazu bei, dass er aus dem politischen Fegefeuer triumphierend zurückkehren konnte.

Aber hier ist, was wir seitdem über Trump und seine Bewegung gelernt haben (auch wenn es keine große Überraschung ist): Auf ihrer Seite schert sich ebenfalls niemand einen Dreck um den Ersten Verfassungszusatz. Das Drängen der Regierung auf „Redefreiheit“ an Universitäten entpuppt sich als nichts weiter als eine Terrorkampagne zur Bestrafung von Dissens. Das Justizministerium hat kürzlich das Haus einer Reporterin der Washington Post durchsucht, um ihre Notizen zu beschlagnahmen – etwas, das bislang nur in totalitären Staaten vorkam. Im vergangenen Jahr hat Trump persönlich mindestens drei große Medienunternehmen in die Hände seiner milliardenschweren Freunde Larry und David Ellison gelenkt und dabei wiederholt Druck auf Redaktionen ausgeübt, Journalisten zu entlassen, die ihm missfallen.

Carrs gefährliche Anpassungsfähigkeit

Richard Nixon warnte bekanntlich auf dem Höhepunkt des Watergate-Skandals, dass Washington Post-Eigentümerin Katherine Graham „die Titte in die Mangel“ bekommen werde. Verglichen mit Trump ist Nixon Thomas Jefferson.

Niemand verkörpert diese Doppelzüngigkeit – oder ermöglicht sie – so treffend wie Brendan Carr. Seine Rhetorik dreht sich ganz um die Sicherstellung einer „Vielfalt der Meinungen“. Er gibt sich als ehrlicher Makler auf der Suche nach ausgewogeneren Medien. Was in Ordnung wäre, wenn Carr wirklich an so etwas wie Ausgewogenheit oder einen freien Markt für Nachrichten interessiert wäre – aber er will das Ganze in Scherben schlagen und einer gefügigeren, opportunistischeren Führungsriege überlassen, die sich durch die Trümmer wühlen kann. Die einzige Freiheit, die Carr wirklich antreibt, ist die Freiheit, seinem Chef zu gefallen.

Und darin verkörpert Carr auch etwas, das autoritären Regimen überall gemeinsam ist. Es sind nie die großen Theoretiker oder mitreißenden Redner, die staatliche Unterdrückung zur Alltagsrealität machen. Es sind die harmlosen Bürokraten, die die Agenda umsetzen, deren blinde Loyalität und Geltungsbedürfnis sie für die Konsequenzen blind machen, die den Staatismus als Selbstverständlichkeit erscheinen lassen. Wenn alle unabhängigen Denker das Weite gesucht haben, sind es die Brendan Carrs dieser Welt, Kostümträger im Gewand des Extremismus, die auf ihren Posten bleiben und ihre Berichte einreichen, immer die nächste Beförderung im Blick.

Wie Martin Amis‘ Leutnant ist Carr ehrgeizig, und er ist gerissen, und er ist formbar. Die Geschichte kennt keine gefährlichere Kombination.