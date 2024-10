Martin Scorsese verfilmt Tribute-Konzert für Robbie Robertson

Martin Scorsese und Robbie Robertson von The Band verband eine langjährige Freundschaft und Arbeitsbeziehung. Scorsese führte bekanntlich 1976 bei dem Konzertfilm „The Last Waltz“ Regie, der den letzten Auftritt der fünfköpfigen Besetzung seiner Gruppe zeigt.

In den darauffolgenden Jahren komponierte Robertson überdies häufig Musik für Scorseses Filme, zuletzt sogar noch vor seinem Tod im Jahr 2023 für „Killers of the Flower Moon“. Auch deshalb ist es wohl Ehrensache, dass der Regisseur das Tribute-Konzert für den Musiker, das am Donnerstag unter dem Titel „Life Is a Carnival: A Musical Celebration of Robbie Robertson“ im Kia Forum in Los Angeles stattfand, zu einem Film verarbeitet.

Musikerinnen und Musiker verneigen sich vor Robbie Robertson

Bei dem spektakulären Gig waren als Gäste unter anderem Mike Campbell, Eric Church, Eric Clapton, Elvis Costello, Warren Haynes, Jim James, Daniel Lanois, Taj Mahal, Van Morrison, Margo Price, Nathaniel Rateliff, Mavis Staples, Don Was, Bobby Weir und Lucinda Williams mit dabei. Sie alle zelebrierten das große Werk des Kanadiers.

In welcher Form die Inszenierung des Auftritts präsentiert wird, ist derzeit noch unklar, auch wenn Scorsese schon länger als Produzent feststand. Einige der Gastmusiker werden auch mit auf „Life Is a Carnival: Last Waltz“-Tour gehen, die am 19. Oktober startet.

In einem Interview mit „Variety“ nach dem Tod von Robertson verneigte sich Scorsese tief vor seinem kreativen Kollegen. „Robbie Robertson war einer meiner engsten Freunde, eine Konstante in meinem Leben und in meiner Arbeit“, sagte er. „Ich konnte mich immer an ihn wenden. Er war ein Vertrauter und stets eine große Hilfe als Berater und Mitarbeiter. Ich habe versucht, dasselbe für ihn zu sein (…) Es ist ganz sicher vielen bewusst, dass er ein Gigant war, dass sein Einfluss auf die Musik tiefgreifend und dauerhaft ist. Man kann nie genug Zeit mit jemandem verbringen, den man liebt. Und ich habe Robbie geliebt.“